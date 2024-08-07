Siirt Aile Sağlığı Merkezleri hastaneleri aratmayan hizmet sunuyor - Son Dakika
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Sağlık

Siirt Aile Sağlığı Merkezleri hastaneleri aratmayan hizmet sunuyor

Siirt Aile Sağlığı Merkezleri hastaneleri aratmayan hizmet sunuyor Siirt'te genel sağlık kontrollerinden aşı, anne ve çocuk sağlığı, kronik hastalık yönetimine kadar geniş bir hizmet sunan Aile Sağlığı Merkezleri, erken teşhis ve tedavi ile sağlıklı yaşam hedefliyor.

07.08.2024 19:09
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Siirt Aile Sağlığı Merkezleri hastaneleri aratmayan hizmet sunuyor

SİİRT - Siirt'te genel sağlık kontrollerinden aşı, anne ve çocuk sağlığı, kronik hastalık yönetimine kadar geniş bir hizmet sunan Aile Sağlığı Merkezleri, erken teşhis ve tedavi ile sağlıklı yaşam hedefliyor.

Aile sağlığı merkezleri, modern sağlık hizmetleri ile vatandaşların tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ayrıca yapılan tetkik ve teşhisler ile birlikte vatandaşlar hastanelere gitmeye gerek duymuyor.

Aile sağlığı merkezlerinde genel olarak birinci basamak sağlık hizmetleri veriliğini belirten Siirt Şehit Ebe Birgül Aktaş Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Muhammed Ali Şahin, "Hastalarda gebe, lohusa, bebek ve çocuk izlemleri takipleri yapılmakta, aşı hizmetleri verilmektedir. Tansiyon, pansuman, enjeksiyon gibi hizmetleri hastalarımız alabilmekteler. Aile sağlığı merkezimizde verilen imkanlar dahilinde hastalarımız hastaneye gitmeden birçok tanı ve tedavisini aile sağlığı merkezimizden alabilmektedir. Bu da hastanenin yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır." dedi.

Hasta yakını Fatih Kılıçer, "Tüm sağlık hizmetleri için aile hekimimize sağlık ocağına geliyorum. Devlet hastanesine gitme gereği duymuyorum. Çünkü burada tüm tetkik teşhisler zamanında ve ivedi bir şekilde yapılmaktadır. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Kendim için, eşim ve çocuklarım için her zaman aile hekimimi ve sağlık ocağını tercih ediyorum. Hizmetlerinden gayet memnunum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Siirt Aile Sağlığı Merkezleri hastaneleri aratmayan hizmet sunuyor - Son Dakika

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