Siirt’te Gebe Okulu ile Anneliğe Hazırlık

Siirt'te gebe okulu, kadınları doğuma ve anneliğe hazırlanıyor

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "gebe okulu" ile anne adaylarının doğuma sağlıklı ve huzurlu hazırlanması amaçlanıyor.

Gebelik sürecinde bilinçli ve sağlıklı bir yol izlemek isteyen kadınlar gebe okulunda aldıkları eğitimlerle süreç hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatına sahip oluyorlar. Hastanede doğumu kolaylaştıracak egzersizler yaptırılan gebelere, doğum yöntemleri, doğum öncesi ve sonrası beslenme, bebek bakımı ve emzirme yöntemleri ile anne sütünün önemi konularında bilgi veriliyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sinem Kılıç, gebe okulunda anne adaylarına, gebelik süresince ve doğum sonrası bakımla ilgili bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Gebelik planlayan hastaları ve gebeleri haftası fark etmeksizin gebe okuluna da davet etmekte olduklarını belirten Dr. Kılıç, her gebeye "Bir Ebe Projesi" kapsamında gebelere bir ebeyle birebir iletişim sağlaması, gebelik sürecini ve doğum sürecini daha rahat atlatması, kendini daha güvende hissetmesi açısından da önerdikleri ve faydalandıkları yöntemler olduğunu ifade etti.

Dr. Kılıç, gebe okulunda haftanın 3 günü eğitimler planlanmakta olduğunu söyleyerek, "Hastalarımız poliklinikten yönlendirilmektedir. Gebe kayıtları alındıktan sonra program çerçevesinde planlı bir şekilde çağırıyoruz. Hem teorik eğitimler veriyor, hem de pratik olarak burada gerekirse maketler üzerinden bebek bakımıyla ilgili, gebeliğin ilerleme haftalarıyla ilgili bilgiler veriyoruz. Gebelikte sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleriyle ilgili önerilerimizi anlatıyoruz. Gebelik sürecini güvenli ve rahat geçirebilmeleri için bilmek istedikleri, sormak istedikleri her türlü soruya burada cevap bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca egzersiz çalışmaları yapılmaktadır. Bunları aksatmadan yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Gebelik ve doğum sonrasında da ihtiyaç duydukları ilk bakımla ilgili bilgilerimizi de veriyoruz. Böylece gebelerimiz hem kendilerini daha rahat hem de daha güvende hissederek doğumu daha güvenli bir ortamda gerçekleştirmiş oluyorlar." dedi.