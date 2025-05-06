Siirt’te Gebe Okulu ile Anneliğe Hazırlık - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Siirt’te Gebe Okulu ile Anneliğe Hazırlık

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gebeleri doğuma hazırlamak için eğitimler veriyor.

06.05.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te gebe okulu, kadınları doğuma ve anneliğe hazırlanıyor

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "gebe okulu" ile anne adaylarının doğuma sağlıklı ve huzurlu hazırlanması amaçlanıyor.

Gebelik sürecinde bilinçli ve sağlıklı bir yol izlemek isteyen kadınlar gebe okulunda aldıkları eğitimlerle süreç hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatına sahip oluyorlar. Hastanede doğumu kolaylaştıracak egzersizler yaptırılan gebelere, doğum yöntemleri, doğum öncesi ve sonrası beslenme, bebek bakımı ve emzirme yöntemleri ile anne sütünün önemi konularında bilgi veriliyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sinem Kılıç, gebe okulunda anne adaylarına, gebelik süresince ve doğum sonrası bakımla ilgili bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Gebelik planlayan hastaları ve gebeleri haftası fark etmeksizin gebe okuluna da davet etmekte olduklarını belirten Dr. Kılıç, her gebeye "Bir Ebe Projesi" kapsamında gebelere bir ebeyle birebir iletişim sağlaması, gebelik sürecini ve doğum sürecini daha rahat atlatması, kendini daha güvende hissetmesi açısından da önerdikleri ve faydalandıkları yöntemler olduğunu ifade etti.

Dr. Kılıç, gebe okulunda haftanın 3 günü eğitimler planlanmakta olduğunu söyleyerek, "Hastalarımız poliklinikten yönlendirilmektedir. Gebe kayıtları alındıktan sonra program çerçevesinde planlı bir şekilde çağırıyoruz. Hem teorik eğitimler veriyor, hem de pratik olarak burada gerekirse maketler üzerinden bebek bakımıyla ilgili, gebeliğin ilerleme haftalarıyla ilgili bilgiler veriyoruz. Gebelikte sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleriyle ilgili önerilerimizi anlatıyoruz. Gebelik sürecini güvenli ve rahat geçirebilmeleri için bilmek istedikleri, sormak istedikleri her türlü soruya burada cevap bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca egzersiz çalışmaları yapılmaktadır. Bunları aksatmadan yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Gebelik ve doğum sonrasında da ihtiyaç duydukları ilk bakımla ilgili bilgilerimizi de veriyoruz. Böylece gebelerimiz hem kendilerini daha rahat hem de daha güvende hissederek doğumu daha güvenli bir ortamda gerçekleştirmiş oluyorlar." dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yerel Haberler, Hastane, Sağlık, Kadın, Bebek, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Siirt’te Gebe Okulu ile Anneliğe Hazırlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:12:01. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt’te Gebe Okulu ile Anneliğe Hazırlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.