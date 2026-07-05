Siirt'te Kene Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Kene Alarmı

Siirt\'te Kene Alarmı
05.07.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

K.B., vücudunda kene bulunca hastaneye başvurdu, sağlık durumu iyi.

Siirt'te bir vatandaş, vücuduna yapışan keneyi fark edince tedbir amacıyla hastaneye başvurdu.

Siirt'te dün kendisine ait bağa giden K.B. (43), bu sabah uyandığında vücudunda bir kene olduğunu fark etti. Keneyi dikkatlice çıkaran K.B., herhangi bir sağlık sorunu yaşamamasına rağmen kontrol amacıyla hastaneye gitti. Hastanede muayene edilen K.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve muhtemel risklere karşı gerekli tetkik ve gözlem sürecinin sürdüğü belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Hastane, Sağlık, Siirt, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Siirt'te Kene Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı
Pilot maaş bordrosunu paylaştı Kazancı dudak uçuklattı Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

18:14
Eski hakem Ali Palabıyık, Ankaragücü’ne imza attı
Eski hakem Ali Palabıyık, Ankaragücü'ne imza attı
17:05
Balıkesir’i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
16:57
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 18:37:13. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Kene Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.