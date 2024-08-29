Sağlık

- Siirt'te Sağlıklı Hayat Merkezinden vatandaşlara ücretsiz hizmet

SİİRT - Sağlık Bakanlığı tarafından Siirt'te hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezi, binlerce vatandaşa ücretsiz sağlık hizmet imkanı sağlıyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde açılan merkezde kanser taramaları, çocuk gelişimi, beslenme, sigara bırakma gibi alanlarda hizmet veriliyor.

Siirt Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Doktor Melike Yılmaz, vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetleri sunduklarını belirtti.

Merkezde birçok alanda vatandaşlara yardımcı olduklarını ifade eden Yılmaz, "Birimimiz hastalığa değil sağlığa yatırım yapmak amacıyla kurulmuştur. Birimimizde beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, çocuk gelişimi danışmanlığı, psikososyal destek danışmanlığı mevcuttur ve bunun dışında halk eğitimleri vermekteyiz. Sağlıklı Hayat Merkezimizde tüm hizmetlerimiz ücretsiz olarak yapılmaktadır. Randevu almadan direkt olarak başvuru sağlayabilirsiniz" dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezinde tedavi olarak 20 yıl sigara içen ve sigarayı bırakan Gökhan Eren; "Daha önce sigarayı bırakmak istedim, bırakamadım. Sigara bırakma derneğine başvurdum. Başvurduğumda gerçekten önemli ölçüde nefes tutulmalarım vardı ve artık yürüyemez hale geliyordum. Şu anda sigarayı bıraktığımdan dolayı kendimi iyi hissediyorum. Birimimiz bayağı faydalıdır. Bütün sigara içen, bağımlı olan arkadaşlarımı beklerim. Gerçekten kullandığım ilaçlar bayağı yararlı oldu. Herkese bütün çevreme tavsiye ediyorum. Yaklaşık 20 yıldır sigara içiyorum. 20 yıldır ilk defa sanki böyle anadan doğma gibi tertemiz nefes alışverişlerim oldu. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Çevreme tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

(STK-AKK-Y)