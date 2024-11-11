Siirt'ten Şifalı Bal Mumu - Son Dakika
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Sağlık

Siirt'ten Şifalı Bal Mumu

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Siirt'te üretilen bal mumu, antiseptik özellikleriyle çeşitli hastalıklara şifa kaynağı oluyor.

11.11.2024 13:16
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Siirt'te arıların ürettiği bal mumu şifa dağıtıyor

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde doğanın zengin florasından beslenen arıların ürettiği bal mumu, türlü hastalıklara karşı şifa kaynağı oluyor.

Siirt'in doğal bitki örtüsü ve iklimi, arıların yüksek kalitede bal ve bal mumu üretmesine imkan tanıyor. Bal mumu, özellikle doğal anti bakteriyel özelliklere sahip olmasıyla biliniyor. Aynı zamanda cilt bakımı ve solunum yolu rahatsızlıklarında da kullanılıyor.

Kilogram fiyatının 2 bin lira olduğunu belirten bal üreticisi Cemal Tomris; "Biliyorsunuz bal iki nektar ve bal mumundan oluşur. Bu iki üründen biri yani nektar doğadan gelirken bal mumu ise arının vücudundan salgıladığı bir sıvıdır. Bal mumunun en eşsiz ve büyülü özelliklerinden biri havayı temizleme yeteneğidir. Bal mumu yandığı zaman havaya negatif iyonlar yayar ve bu negatif iyonlar havadaki yani odanızdaki kirleticileri mikropları ve kokuları giderir. Temiz bir hava oluşturur. Bal mumunun özellikle astım hastaları ve yatalak hastası olan insanlara da iyi geldiği biliniyor. Bunun haricinde bal mumunun bir ışık kaynağı olduğunu biliyoruz. Bu ışığı seyretmek gözü dinlendirdiği gibi beyni de dinlendirir. İç bir ferahlık ve huzur sağlar. Haricinde kalp ve karaciğer olarak pekiştirici bir faydası vardır. 7 kilogram bir bal mumu üretmek için arının 180 kilo bal tüketmesi lazım. Küçük yanıklarda kullanmıştır ve enfeksiyon önleyici bir özelliği vardır. Bunun haricinde öğrenciler, müderrisler, padişahlar ve asilzadeler bunu kendi evlerinde sağlıklı olduğu için kullanmışlardır. Kozmetik ürünlerde ve cilt bakım ürünlerde kullanılmıştır. Özellikle bal mumunda A vitamininin olması sebebiyle hücre yenileme özelliği vardır. Bunu keşfeden insanoğlu bal mumu banyosu yapmıştır ve banyosu insan sağlığı için birebir olmuştur. Çünkü hem cildi nemlendirir hem cildi yumuşatır hem de kas ve eklem ağrılarına iyi geldiği insanlar tarafından görülmüştür" dedi.

(STK-AKK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Siirt'ten Şifalı Bal Mumu - Son Dakika

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