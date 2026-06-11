Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yöntemleri

Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek, ailelerin çocuklarına, sınav sonucu ne olursa olsun bir öğrencinin değerini, yeteneklerini veya gelecekteki başarısını sadece bir sınavın belirleyemeyeceğinin hatırlatması gerektiğini söyledi.

Sınav öncesinde öğrencilerde heyecan, endişe, uyku düzeninde değişiklik, iştah azalması veya dikkat dağınıklığı gibi belirtiler görülebiliyor. Bu durumun büyük ölçüde sınavın kendisinden değil, sınava yüklenen anlamdan kaynaklandığı söyleyen Medline Adana Hastanesi'nden Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek, öğrenci ve velilere uyarı ve önerilerde bulundu.

Uzman Psikolog Karaçiçek, ebeveynlerin sınav sürecindeki tutumlarının büyük önem taşıdığını belirterek, "Öğretim yılı içerisinde sürekli ders çalışmaları konusunda uyarılan hatta baskı gören öğrenciler, artık emeklerinin takdir edildiğini görmek istiyorlar. Özellikle sınava sayılı günler kala yapılan 'Kazanmak zorundasın', 'Bu sınav hayatını belirleyecek' gibi söylemler çocukların kaygı düzeyini artırabiliyor. Bunun yerine ailelerin sakin, destekleyici ve güven veren bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Bu süreçte öğrencilerin yalnız olmadıklarını hissetmeleri oldukça önemli. Ancak burada sadece ailelere değil öğretmenlere de büyük görev düşüyor. Öğretmenlerin destekleyici tutumu, öğrencilerin kaygı düzeyini azaltabiliyor. Bu süreçte sonuç odaklı konuşmalar yerine öğrencinin gösterdiği çabanın fark edildiğini onlara hissettirmek, kendilerine olan güvenlerini korumalarına yardımcı oluyor" dedi.

Artık rahat hissetmeleri gerekiyor

Sınav öncesindeki son günlerde yoğun ders çalışmak yerine, öğrencilerin mevcut bilgilerini gözden geçirmeleri, düzenli uyumaları ve günlük rutinlerini korumalarının önem kazandığını kaydeden Karaçiçek, "Özellikle sınav günü zihinsel performanslarını artırmak için yeterli uyku almaları ve kendilerini rahat hissettirecek aktivitelere zaman ayırmaları onlar için daha faydalı oluyor. Her öğrencinin farklı ilgi alanları, güçlü yönleri ve gelişim hızı bulunduğu göz önüne alındığında, önemli olanın öğrencinin elinden gelen çabayı göstermesi oluyor. Bu nedenle ailelerin çocuklarına, sınav sonucu ne olursa olsun bir öğrencinin değerini, yeteneklerini veya gelecekteki başarısını sadece bir sınavın belirleyemeyeceğinin hatırlatması gerekiyor" diye konuştu.

Sınav günü öğrencilerin sakin kalmalarının ve sadece kendi performanslarına odaklanmalarının büyük önem taşıdığını belirten Psikolog Karaçiçek, sınava girecek öğrencilere şu önerilerde bulundu:

"Son günlerde yeni konu öğrenmeye çalışmak yerine bildiğiniz konuları tekrar edin. Sınavdan önceki gece yeterli ve kaliteli uyku uyuyun. Sınav sabahı kahvaltınızı yapmayı ihmal etmeyin. Kendinizi diğer öğrencilerle kıyaslamayın. Sınav sırasında heyecanlandığınızı hissederseniz birkaç sefer derin nefes alın. Yapamadığınız sorularda uzun süre takılı kalmayın, sonraki soruya geçin. Sınavın hayatınızın tamamını belirlemediğini unutmayın. Şimdiye kadar gösterdiğiniz emeğe güvenin ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın." - ADANA