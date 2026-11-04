Sinop'ta 16 gönüllü sağlık personeli UMKE Temel Eğitimi'ni başarıyla tamamladı - Son Dakika
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Sinop'ta 16 gönüllü sağlık personeli UMKE Temel Eğitimi'ni başarıyla tamamladı

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Sinop\'ta 16 gönüllü sağlık personeli UMKE Temel Eğitimi\'ni başarıyla tamamladı
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Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2-3 Kasım'da düzenlediği UMKE Temel Eğitimi'ni 16 gönüllü sağlık personeli başarıyla tamamladı. Medikal kurtarma, afet yönetimi, güvenlik ve haberleşme eğitimi alan gönüllüler, afet ve acil durumlarda sahada görev alacak.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen UMKE Temel Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan 16 yeni gönüllü sağlık personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bünyesine katıldı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen UMKE Temel Eğitimi başarıyla tamamlandı. Afet ve acil durumlarda hayat kurtarmak amacıyla sahada aktif görev alacak 16 yeni gönüllü sağlık çalışanı; medikal kurtarma, afet yönetimi, güvenlik, haberleşme ve zorlu saha koşullarında yaşam gibi birçok hayati konuda teorik ve pratik eğitimler aldı. Katılımcılar ayrıca UMKE araçları ile acil müdahale ünitelerini yakından inceleyerek olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirdi.

Eğitim sürecini yerinde incelemek üzere programı ziyaret eden Destek Hizmetleri Başkanı Dt. Halil İbrahim Ustaoğlu, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ali Kuzu ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Aslı Kavizade, eğitimcilerden süreç hakkında detaylı bilgi alarak katılımcılarla bir araya geldi.

Zorlu eğitim programı; ATT İbrahim Erşahin, ATT Murat Yaşar, ATT Nurullah Yıldız, Hemşire Selda Alkan, ATT Muzaffer Yazar ve Psikolog Macide Özkan rehberliğinde yürütüldü. Eğitimi başarıyla tamamlayarak UMKE ailesine dahil olan 16 yeni gönüllüye tebrikler iletilirken, organizasyonda emeği geçen tüm eğitmen ve çalışanlara teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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