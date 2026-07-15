Sinop\'ta Bypass Ameliyatı Başarılı Oldu

Tatilini geçirmek üzere Sinop'a gelen Mustafa Kırcaali, ani rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı devlet hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Tatil için Sinop'u tercih eden Mustafa Kırcaali, yaşadığı ani rahatsızlık üzerine Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk muayene ve ileri tetkikler sonucunda kalp damarlarında ciddi düzeyde tıkanıklık tespit edilen Kırcaali, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde tedavi altına alındı.

Kırcaali'nin koroner arter bypass ameliyatı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Arif Özdal Arslan ve Opr. Dr. Soner Azak tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından yoğun bakım ve servis süreci sorunsuz geçen hastanın sağlık durumu kısa sürede normale döndü.

Tedavi sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Kırcaali, "Sinop'a tatil için gelmiştim. Beklenmedik bir anda ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldım. Hastaneye geldiğim ilk andan itibaren doktorlarımızın ilgisi, hemşirelerimizin özverisi ve tüm sağlık çalışanlarının güler yüzü bana moral verdi. Kendimi her aşamada güvende hissettim. Başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum. Sinop'tan sağlığıma kavuşmuş olarak ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada ise, güçlü sağlık altyapısı ve deneyimli kadrosuyla bölge halkının yanı sıra kenti ziyaret eden misafirlere de kesintisiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunulduğu belirtilerek, gerçekleştirilen bu başarılı operasyonun hastanenin ileri düzey cerrahi uygulamalardaki tecrübesini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı. - SİNOP