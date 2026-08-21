Sinop\'ta Bypass Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Tatil için Sinop'a gelen Mustafa Kırcaali, rahatsızlanarak başvurduğu Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından bypass ameliyatına alındı. Kırcaali'nin ameliyatı iki uzman hekim tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Tatil için Sinop'a gelen Mustafa Kırcaali, rahatsızlanması üzerine Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerde Kırcaali'nin kalp damarlarında ciddi tıkanıklık bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastanın bypass ameliyatına alınmasına karar verildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Arif Özdal Arslan ve Opr. Dr. Soner Azak tarafından gerçekleştirilen bypass ameliyatı başarıyla tamamlandı. Başarılı operasyon, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahisi alanında sunulan sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.