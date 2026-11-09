Sinop'ta ilkokul öğrencileri sağlık eğitimi aldı, Sağlık Elçisi ilan edildiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta ilkokul öğrencileri sağlık eğitimi aldı, Sağlık Elçisi ilan edildiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'ta ilkokul öğrencileri sağlık eğitimi aldı, Sağlık Elçisi ilan edildiler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sinop'ta 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında Korucuk İlkokulu bahçesinde öğrencilere sağlık eğitimi verildi. Ambulansı inceleyen öğrencilere ağız ve diş sağlığı, hijyen ve 112 acil hizmetleri anlatıldı, etkinlik sonunda 'Sağlık Elçisi' ilan edildiler.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında Sinop'ta ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Korucuk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı. Etkinlik alanında hazır bulunan doktorlar ve sağlık çalışanları, meslekleri ve sahada kullandıkları donanımlar hakkında minik öğrencilere bilgi verdi. Etkinlik kapsamında çocuklara; ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, aile hekimliği ve acil sağlık hizmetleri ile afet anında yapılması gerekenler detaylıca anlatıldı. 112 Acil Sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde öğrenen öğrenciler, ambulans ve müdahale araçlarını da yakından inceleme fırsatı buldu. Uygulamalı eğitimlerle çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarının hedeflendiği program sonunda, etkinliğe katılan öğrenciler "Sağlık Elçisi" ilan edildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini amaçlayan bu tür farkındalık ve eğitim çalışmalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Diş SağlığıEğitimSağlıkÇocukSinopSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:07
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı Yeni hali şaşırttı
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı
15:00
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti
Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
14:01
İzmir’de fabrikada şiddetli patlama: 6 ölü var, 8 kişi enkaz altında
İzmir'de fabrikada şiddetli patlama: 6 ölü var, 8 kişi enkaz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 15:46:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Sinop'ta ilkokul öğrencileri sağlık eğitimi aldı, Sağlık Elçisi ilan edildiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android