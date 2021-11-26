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Sinovac yerine fazla doz Biontech aşısı yaptığı öne sürülen hemşireye inceleme başlatıldı - Son Dakika

Sinovac yerine fazla doz Biontech aşısı yaptığı öne sürülen hemşireye inceleme başlatıldı

26.11.2021 21:02

Konya'da, bir sağlık merkezine Sinovac aşısı olmaya giden Semiha Işık'a, yanlışlıkla fazla dozda Biontech aşısı uyguladığı öne sürülen hemşire hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Semiha Işık, dün, bir toplum sağlığı merkezine giderek 'Sinovac' aşısı olmak istedi. İddiaya göre, hemşire de Işık'a, aşıyı uygulayıp gönderdi. Akşam saatlerinde aşıların sayımı yapıldığında Işık'a, Sinovac yerine yanlışlıkla fazla dozda Biontech aşısı yapıldığı belirlendi.

TABURCU EDİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Işık'ı, kontrol amaçlı Konya Numune Hastanesi'ne götürdü. Burada müşahede altına alınan Işık, yapılan tetkiklerinde ve kontrollerinde sağlık durumunun iyi olması üzerine bugün taburcu edildi.

HEMŞİRE HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü, yanlış aşı uygulayan hemşire hakkında inceleme başlattı. Fazla uygulanan dozun ne kadar olduğu da yapılacak inceleme sonucu tespit edileceği öğrenilirken; taburcu olan Işık'ın da yine filyasyon ekipleri tarafından sürekli kontrol edileceği belirtildi.

Sinovac yerine fazla doz Biontech aşısı yaptığı öne sürülen hemşireye inceleme başlatıldı
Sinovac yerine fazla doz Biontech aşısı yaptığı öne sürülen hemşireye inceleme başlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğü, Biontech, Sinovac, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sinovac yerine fazla doz Biontech aşısı yaptığı öne sürülen hemşireye inceleme başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinovac yerine fazla doz Biontech aşısı yaptığı öne sürülen hemşireye inceleme başlatıldı - Son Dakika
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