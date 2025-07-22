Şırnak Barosu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 64 sivil toplum kuruluşu "Şırnak barış istiyor" temasıyla basın açıklaması düzenledi.
Ortak basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı Abdullah Fındık, programdan yaklaşık 1 saat sonra beraberindekilere rahatsız olduğunu söyledi. Bunun üzerine hastaneye götürülen Fındık'ın yolda kalbi durdu.
Şırnak Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Fındık'ın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Anjiyo yapılan Fındık, entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.
Son Dakika › Sağlık › Şırnak Barosu'nda Acı Gelişme - Son Dakika
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