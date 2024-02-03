Sağlık

Şırnak'ta 4 bin 760 kişiye meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 2023 yılında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde 4 bin 760 kişi meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramasından geçirildi, 101 pozitif vaka tespit edildi.

KETEM Şırnak İl Koordinatörü Dr. Ümran Erdoğan 2023 yılında yürüttükleri tarama faaliyetlerinde 101 kişinin pozitif olarak tespit edildiğini söyledi. Dr. Erdoğan, erken teşhiste vatandaşın aklına KETEM birimlerinin gelmesi gerektiğini belirterek, bu merkezlerde 3 tarama yaptıklarını kaydetti. Erdoğan, "Rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kalın bağırsak kanseri, 30 yaş üstü bütün kadınlarda rahimden test yapıyoruz. 40 yaş üstü kadınlarda meme filmi çekiyoruz, 40 yaş üstü erkek ve kadınlarda kalın bağırsak kanser testi yapıyoruz. Bu taramalar tamamen ücretsizdir. KETEM merkezlerimizde 2023 yılı içerisinde toplam 4 bin 760 kişiyi kanser taraması gerçekleştirdik. Pozitif çıkan 101 hastamızı da gerekli hekim arkadaşlarımıza yönlendirdik. Bütün vatandaşlarımızı KETEM'e bekliyoruz, unutmayın ki erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

KETEM hemşiresi Seda Taşkesen de, burada rahim ağzı testi yaptıklarını ve sonucu pozitif çıkan hastaları kadın doğum doktoruna yönlendirdiklerini belirtti.

KETEM hemşiresi Nurşin İke ise, Şırnak Devlet Hastanesi bünyesindeki KETEM biriminde 30 yaş üstü kadınlara rahim ağzı kanser testi, 40 yaş üstü meme kanseri taraması, 50 yaş üstü de kalın bağırsak kanseri testi yapdıklarını dile getirdi. İke, "Pozitif çıkanları uzman hekimlerimize yönlendiriyoruz. 40-69 yaş kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 30-65 yaş kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı, 50-70 yaş kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanser taraması yapmalarını önerir ve erken teşhis için bütün vatandaşlarımızı KETEM birimlerimize bekleriz" şeklinde konuştu.