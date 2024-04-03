Şırnak'ta 91 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 91 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Hayat Korkmaz'a akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopter, Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı'na yönlendirildi. Korkmaz, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
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Kocaeli'de beyin ölümü gerçekleşen 62 yaşındaki kişinin organları ailesi tarafından bağışlandı. Organlar, nakil bekleyen hastalara umut olmak için ilgili hastanelere gönderildi.
Rus sağlık şirketleri, İstanbul'da düzenlenecek Expomed Eurasia Fuarı'nda ürünlerini tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Fuarda medikal cihaz, ekipman ve teknoloji üreticileri de yer alacak. Rus ihracatçı ve yetkililer, fuar kapsamında çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenleyecek.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşilay tarafından düzenlenen 'Madde Bağımlılığı Farkındalık' etkinliğinde konuşan Yeşilay İlçe Temsilcisi Lokman Çelik, bağımlılıkla mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Etkinlik kapsamında bilgilendirme yapıldı ve çocuklara hediyeler dağıtıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 91 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Hayat Korkmaz'a akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu. Korkmaz, ileri tetkik ve tedavi için, tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Batman İl Sağlık Müdürlüğü, talasemi hastası gence tedavisi sırasında yanlış kan verildiği iddiaları üzerine inceleme başlattı. Hastanenin yanlış kan takıldığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çankırı'da, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla 'Kanseri Birlikte Yenebiliriz' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte kanser taramalarının ve erken teşhisin önemine dikkat çekildi.
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