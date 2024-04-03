Sağlık

Şırnak'ta 91 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 91 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Hayat Korkmaz'a akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopter, Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı'na yönlendirildi. Korkmaz, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.