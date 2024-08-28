Şırnak'ta genç hastanın karaciğerindeki kist başarılı bir ameliyatla giderildi - Son Dakika
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Sağlık

Şırnak'ta genç hastanın karaciğerindeki kist başarılı bir ameliyatla giderildi

Şırnak'ta akciğerlerinde kist olan genç kadın hastanın karaciğerinde de 10 santimlik bir kist tespit edildi. Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan kapalı ameliyat ile genç hasta sağlığına kavuştu.

28.08.2024 23:20
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Genç hastanın karaciğerlerinde oluşan 10 santimlik kist kapalı ameliyat ile giderildi

Önce akciğerlerinde ardından karaciğerinde kist oluşan genç hasta Şırnak'ta yapılan başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu

ŞIRNAK - Yaklaşık 1 yıl önce Şırnak'ta akciğerlerinde oluşan kist nedeni ile ameliyat olan genç kadın hastanın karaciğerlerinde de 10 santimlik bir kist oluştuğu tespit edildi. Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan başarılı ameliyat ile genç hasta sağlığına kavuşturuldu.

Şırnak'ta ilk defa genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Serhat Binici ve Op. Dr. İklil Eryılmaz tarafından kapalı yöntem ile gerçekleştirilen ameliyat ile Sedef Aydemir isimli genç kadın hasta sağlığına kavuşturuldu. Yapılan ameliyat sonrası genç hastanın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serhat Binici, yapılan ameliyatın Şırnak'ta ilk defa olduğunu ve ameliyatın riskli olduğunu ifade etti. Binici, "Hastamız 22 yaşında kadın hasta. Bir yıl önce akciğer kist hidatiği nedeniyle opere edilmiş, yemeklerden sonra doygunluk, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetleri ile tarafımıza başvuran hastanın yapılan tetkiklerinin ardından mideye bası oluşturan dev karaciğer kist hidatik tanısı konuldu. Cerrahi ekip olarak ameliyat kararı aldığımız hasta için, gerekli hazırlıkları tamamlayarak kapalı yöntem ile ameliyat olabileceğine karar verdik. Bu ameliyat, Şırnak'ta daha önce yapılan ameliyatlardan biri değil. Kullandığımız teknik ve kapalı ameliyat olması sebebi ile Şırnak'taki ilklerden bir tanesi diyebiliriz. Büyük bir kist, yaklaşık olarak 10 santimetrelik bir kist. Kendine göre bazı riskleri olan bir hastalık ve ameliyatı da aynı şekilde. Fakat en az hasar ile, en az kesi ile bu ameliyatı çok şükür başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamızı ameliyat sonrasında 3 günlük servis takibinin ardından şifa ile taburcu ettik. Şu an genel durumu iyi. Ameliyat öncesi olan şikayetleri artık yok" dedi.

Op. Dr. İklil Eryılmaz ise "Karaciğer kist hidatik tanısı ile laparoskopik yöntemle ameliyatını yaptığımız bir hasta. Toplumda köpek kisti ismiyle bilinen bu hastalık, bir parazit hastalığı ve bu bölgede endemik. O yüzden bu vakanın burada laparoskopik yani kapalı yöntemle ilk kez gerçekleştirilmesi Şırnak adına önemli bir gelişme. Sizlere bu konuda röportaj vermemizin birincil ve tek hedefi; kist hidatik hastalığı tanısı ile cerrahi gerekliliği olan hastaların şehir dışına gitmesine gerek kalmadan Şırnak'ta artık bu ameliyatın mümkün olduğunu duyurmak. 3. basamak hastanelerde yönetimi mümkün olan bu ve benzer büyük vakalar hiç bir zaman bireysel başarılar değildir. Bu vakayı değerli çalışma arkadaşım Op. Dr. Serhat Binici ile ekip olarak yönettik. Şırnak için sağlık alanında hem branşımız bazında hem diğer branşlar bazında bir çok ilk mümkün oldu. Bundan sonra dahası da mümkün olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Sedef Aydemir, ameliyatının başarılı geçtiğini ve bu tür rahatsızlığı olan vatandaşların farklı illere gitmesine gerek olmadığını ifade ederek, "Geçen sene akciğer kistimin patlaması ile hastaneye başvurdum. Akciğerimden ameliyat oldum geçen sene yine burada Sezer hocamız tarafından ameliyat oldum. Ondan sonra da karaciğerimde de kist olduğunu söylediler. Diyarbakır'a yönlendirdiler beni. Burada işlem yapılmıyor diye. Oradan döndüm, ameliyat olamadım. 1 sene geçti üzerinden, okula gittim. Ardından tekrar buraya geldim. Serhat hoca ile tanıştım. Ameliyatı yapabilirim dedim. Başarılı bir şekilde ameliyat oldum. Şuan daha iyiyim. Burada da bu tür ameliyatlar yapılabiliyor. Diğer şehirlere gidilmesine gerek kalmıyor. Burada araştırıp daha iyi bir şekilde ameliyat olabiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Şırnak'ta genç hastanın karaciğerindeki kist başarılı bir ameliyatla giderildi - Son Dakika

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