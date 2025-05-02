Şırnak'ta Yüzüğü Parmakında Sıkışan Vatandaşa Ekipler Yardım Etti

Şırnak'ta vatandaşın parmağına sıkışan yüzük için ekipler seferber oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta bir vatandaşın parmağında sıkışan yüzük, sağlık ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla çıkarıldı.

Şırnak merkezde ikamet eden D.Ö., yüzüğün parmağında sıkışması sonucu Şırnak Devlet Hastanesine başvurdu. Hastane personelinin müdahalesi yetersiz kalınca Şırnak Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarıyla birlikte dikkatli bir çalışma yürüttü. Yapılan müdahale sonucunda yüzük, parmağa zarar verilmeden çıkarıldı. D.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müdahale anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.