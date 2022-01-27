Üye Girişi
Sırtında açılan 1 santimetrelik delikten bin 200 taş çıkartıldı - Son Dakika

Sırtında açılan 1 santimetrelik delikten bin 200 taş çıkartıldı

27.01.2022 20:30

Sırtında açılan 1 santimetrelik delikten bin 200 taş çıkartıldı SEAH'tan örnek olacak ameliyat yöntemi Böbrek çevresinden bin 200'den fazla taş çıkartılan hasta: "Hiçbir ağrım sızım yok, özel bir ameliyat oldu" Sakarya'da böbrek taşı şikayetiyle hastaneye giden 69 yaşındaki vatandaş...

Sırtında açılan 1 santimetrelik delikten bin 200 taş çıkartıldı

SEAH'tan örnek olacak ameliyat yöntemi

Böbrek çevresinden bin 200'den fazla taş çıkartılan hasta: "Hiçbir ağrım sızım yok, özel bir ameliyat oldu"

SAKARYA - Sakarya'da böbrek taşı şikayetiyle hastaneye giden 69 yaşındaki vatandaş 'Perkütan Nefrolitotomi' tekniği ile sırtında açılan 1 santimetrelik delikten ameliyat edildi. Gerçekleşen ameliyatta adamın böbreklerinden 200 gram ağırlığında bin 200 adet taş çıkarıldı. Hasta 3 günlük kontrol sonrasında taburcu edildi.

Böbrek taşı şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne baş vuran 69 yaşındaki Samet Saraç isimli vatandaş, hastanenin üroloji kliniğinde ameliyata alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, Op. Dr. Recep Burak Değimentepe, Dr. Burak Uysal, Dr. Safa Arslan ile Hemşire Elif Kurtay ve Hemşire Elif Bilgen tarafından 'Perkütan Nefrolitotomi' tekniği uygulanarak, hastanın sırt bölgesinden 1 santimetrelik delik açıldı. Gerçekleşen ameliyatta hastanın böbreklerinden 200 gram ağırlığında bin 200'den fazla taş çıkartıldı.

Başarıyla gerçekleşen ameliyat sonrasında 3 gün gözetim altında tutulan hasta daha sonrasında taburcu edildi. Ameliyatta uygulanan teknik hakkında açıklamalarda bulunan hastane başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, böbrek taşı rahatsızlığının yaygın görülen bir hastalık olduğunu belirterek uygulanan yöntemle hastaların sırt bölgesinden tüm taşları tek seferde çıkartabildiklerini aktardı.

"Sırt bölgesinden 1 santimetrelik kesiyle tüm taşlarını tek seferde çıkartıyoruz"

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, "Böbrek taş hastalığı yaygın görülen bir hastalık. Hastalarda anatomik bozukluğa bağlı olarak veya metabolik bir problem ya da çevresel faktörlere bağlı olarak hastalarda böbrek taşı gelişiyor. Eğer farkına varılmazsa zamanla hastalarda böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor bu hastalık. Ameliyat ettiğimiz iki hastamızın da tüm böbreği taşla çevrili haldeydi. Kapalı yöntemle; sırt bölgesinden 1 santimetrelik bir kesiyle girerek hastalarımızın tüm taşlarını tek seferde çıkartıyoruz" dedi.

"En önemli özelliklerinden birisi tecrübe gerektirmesi"

Ameliyatta kullanılan 'Perkütan Nefrolitotomi' tekniği ile ilgili konuşan Halis, "Çok konforlu ve tecrübeli ellerde herhangi bir komplikasyon olmadan yapılabilen bir ameliyat. En önemli özelliklerinden birisi tecrübe gerektirmesi. Etkin ellerde bu ameliyatın yapılması hastaya çok büyük faydalar sağlıyor. Hastanede kalış süresinin azalması ve kesi olmaması hastanın 3 günlük süreç sonunda ameliyat olmamış gibi evine taburcu olabilmesi bu ameliyatın en önemli noktası" diye konuştu.

"Hiçbir ağrım sızım yok, özel bir ameliyat oldu"

Böbrek çevresinden 200 gram ağırlığında bin 200'den fazla taş çıkartılan 69 yaşındaki Samet Saraç ise, "200 gram taş çıkarttılar, çok iyi geçti ameliyatım. Zaten ameliyathaneye gidene kadarda moralim çok iyiydi, oradan sonra da bir sorun yok. Hiçbir ağrım sızım yok, özel bir ameliyat oldu ve burada sağ olsunlar çok fazla ilgilendiler, çok titizlikle yaptılar. Allah hepsinden, hastanede çalışan herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.

Sırtında açılan 1 santimetrelik delikten bin 200 taş çıkartıldı
Sırtında açılan 1 santimetrelik delikten bin 200 taş çıkartıldı
Sırtında açılan 1 santimetrelik delikten bin 200 taş çıkartıldı

YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ameliyat, Sakarya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sırtında açılan 1 santimetrelik delikten bin 200 taş çıkartıldı - Son Dakika


19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor 19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor         
20:32
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
20:19 Son Dakika: MGK toplantısından Rusya-Ukrayna vurgusu! Taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu
20:14 Son Dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
20:01 Burak Elmas'tan Galatasaray'ın ağır topuna beklenmedik teklif!
20:00 Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık
19:43 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmeden önce görüştüğü Fikret Orman konuştu!
19:21 Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi
19:21 Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler
19:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları
19:03 Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
19:06 Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Hull City'nin yeni teknik direktörü tanıdık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 20:37:15. #1.13#
SON DAKİKA: Sırtında açılan 1 santimetrelik delikten bin 200 taş çıkartıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement