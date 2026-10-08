Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinin afet tatbikatına AFAD ve UMKE destek verdi - Son Dakika
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinin afet tatbikatına AFAD ve UMKE destek verdi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinin afet tatbikatına AFAD ve UMKE destek verdi
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde 2026 Hastane Afet Planı Tatbikatı yapıldı. Tatbikata Sivas İl İtfaiyesi, AFAD, UMKE ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri destek verdi; hastanenin müdahale kapasitesi ve koordinasyon süreçleri uygulamalı değerlendirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) hastanesi tarafından gerçekleştirilen afet tatbikatı gerçeğini aratmadı. Afet sırasında uygulanması gereken önlemlerin gerçekleştirildiği tatbikatta ekipler tüm aşamaları başarıyla yerine getirdi.

Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için hazırlık çalışmalarına devam eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 2026 Hastane Afet Planı (HAP) Tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, hastane yönetimi ve personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, afet ve acil durumlarda hastanenin müdahale kapasitesi uygulamalı olarak değerlendirildi. Tatbikata Sivas İl İtfaiyesi, AFAD, UMKE ve İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi ekipleri de katılarak destek verdi.

Tatbikat kapsamında mevcut afet ve acil durum uygulamaları gözden geçirilerek müdahale süreçlerinin etkinliği değerlendirildi. Afet senaryolarında görev, sorumluluk ve koordinasyon süreçlerinin sahada test edilmesine imkan sağlayan tatbikatla, hastanenin afetlere hazırlık düzeyinin güçlendirilmesi ve acil durumlarda daha hızlı ve etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi hedeflendi.

Sağlık hizmetlerinin afet ve acil durumlarda kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi açısından önemli bir hazırlık çalışması olan tatbikat, uygulama sürecinin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: İHA
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