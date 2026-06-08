Sivas Hastanesinden 'Sıram Cepte' Uygulaması - Son Dakika
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Sivas Hastanesinden 'Sıram Cepte' Uygulaması

08.06.2026 17:06
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Sivas Numune Hastanesi, hasta memnuniyetini artırmak için 'Sıram Cepte' uygulamasını başlattı.

Sivas Numune Hastanesi, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hasta memnuniyetini güçlendirmek amacıyla "Sıram Cepte" uygulamasını hizmete sundu.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, hastanede vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak muayene olabildiğini, aynı zamanda MHRS'de randevu bulamayan vatandaşların ayaktan başvuru yoluyla poliklinik hizmetlerinden yararlanabildiğini belirtti.

Ayaktan başvuru yapan vatandaşların poliklinik önlerinde bekleme süreçlerini daha konforlu hale getirmek amacıyla geliştirilen "Sıram Cepte" uygulamasının önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile sıra numarası alan vatandaşlarımız ilgili polikliniklere geldiğinde, poliklinik önündeki monitörden barkodunu okutarak sıra numarasını takip edebilecekler. Bu şekilde sırasını beklerken kapının önünde beklemek zorunda kalmadan, örneğin kantinde oturarak sırasının ne zaman geleceğini akıllı telefonundan takip edebilecek. Bu da vatandaşlarımızın muayene beklerkenki süresinin daha verimli olmasını sağlayacak. Numune Hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak için vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Sıram Cepte de bu uygulamalardan biri. İlerleyen dönemlerde de yine aynı şekilde vatandaşlarımızın hizmet kalitesini artırmak için uygulamalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Numune Hastanesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Sağlık, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sivas Hastanesinden 'Sıram Cepte' Uygulaması - Son Dakika

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