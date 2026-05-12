Sivas'ta 7.75 kg Tümör Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta 7.75 kg Tümör Alındı

Sivas\'ta 7.75 kg Tümör Alındı
12.05.2026 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

77 yaşındaki Saniye Elmalı'nın göğsünden 7.750 gram ağırlığında tümör başarılı bir ameliyatla alındı.

Sivas'ta 77 yaşındaki bir hastanın göğsünden 7 kilo 750 gram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Saniye Elmalı, uzun yıllardır yaşam kalitesini olumsuz etkileyen göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Göğüs cerrahisi, genel cerrahi ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla, göğsünden 7 kilo 750 gram ağırlığında tümör alınan Elmalı sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, hastanın uzun yıllardır göğüs duvarında bulunan büyük bir kitleyle yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Bu tür göğüs duvarı tümörlerinin nadir görüldüğüne dikkati çeken Özbey, "Hastamız uzun yıllardır bu kitleyle yaşamış ve daha sonra kliniğimize başvurmuştur. Yapılan değerlendirmelerin ardından cerrahi müdahale kararı aldık. Ancak bu tür büyük ve kompleks ameliyatlar ekip çalışmasını gerektirir. Göğüs cerrahisi, genel cerrahi ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekipleriyle multidisipliner bir yaklaşım sergiledik. Ameliyatımız başarıyla tamamlandı ve hastamızın genel durumu oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Sinan Soylu ise hastanın ameliyat sürecinin başarılı geçtiğini belirtti.

Hastanın sağ göğüs bölgesinde, kaburga travmasına bağlı geliştiği düşünülen ve göğüs duvarını etkileyen büyük bir kitle olduğunu dile getiren Soylu, ekiplerle planlı bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ameliyatta Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Handan Derebaşınlıoğlu da yer aldı.

Sağlığına kavuşan Saniye Elmalı ise ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Uzun yıllardır bu rahatsızlıkla yaşıyordum, artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Hocam ve tüm ekibe minnettarım. Derdimden kurtardılar, hepsinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sivas'ta 7.75 kg Tümör Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:33:07. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta 7.75 kg Tümör Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.