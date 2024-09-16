Sivas'ta Gebe Bilgilendirme Eğitimi - Son Dakika
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Sağlık

Sivas'ta Gebe Bilgilendirme Eğitimi

Sivas'ta ücretsiz verilen eğitimlerle anne ve baba adayları bilinçli ebeveynlik için hazırlanıyor.

16.09.2024 23:49
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Bu sınıfta anne ve babalar eğitiliyor

SİVAS - Sivas İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi'nde kurulan Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda, anne ve baba adaylarına ücretsiz eğitim verilerek bilinçli ebeveynler yetiştiriliyor.

Sivas kent merkezinde bulunan İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi verdiği birçok ücretsiz destek ile vatandaşların yanında oluyor. Bünyesinde kurulan Gebe Bilgilendirme Sınıfı ile anne ve babalar çocukları konusunda bilinçlendiriliyor. İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Ebe Şükriye Adıgüzel, gebelik sürecinin her aşamasında anne adaylarına ve eşlerine detaylı bilgiler verildiğini belirtti. Doğum öncesi dönemden lohusalık ve emzirmeye kadar birçok konuda verilen eğitimlerle anneler, bu sayede anneliğe daha iyi hazırlanıyor. Eğitimler sonrasında ev ziyaretleri yapılarak annelerin ve bebeklerin durumu takip ediliyor, emzirme konusunda destek veriliyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmet, Sivaslı ailelere büyük kolaylık sağlıyor.

Bu merkezde kadınlar anneliğe hazırlanıyor

Anne adaylarının Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda anneliğe hazırlandırıldığına değinen Ebe Şükriye Adıgüzel, "Burada doğum öncesi eğitim veriliyor. Gebelerimize gebelik haftası ne olursa olsun buraya geliyorlar ve doğum sonrası dönem, anne bebek bakımı, lohusalık ve emzirme hakkında annelerimize, anneliğe nasıl hazır olunur? şeklinde eğitim veriyoruz. Daha sonrasında eğitimlerimizin ardından kadın doğum yaptıktan sonra bize bilgi veriyor ve kadına ev ziyaretine gidiyoruz. Emzirme hakkında tekrar danışmanlık yapıyoruz. Herhangi bir problemi varsa bu problemleri ve emzirme hakkını gidermeye çalışıyoruz. Daha sonrasında da kadınlarla yine mesaj üzerinden görüşme yaparak ek gıda hakkında bilgilendirme yapıyoruz, hiçbir şekilde iletişimimiz kesmiyoruz. Eğitimlerimiz bu şekilde veriliyor. Buraya gelen kadınlar öncelikli olarak ebeveynliğe hazırlık sağlanıyor. Annelik boyutunda yeni doğan bakımı hakkında eğitimler verilerek babaya da yine aynı şekilde eğitimler verilerek onların hazırlığı sağlanıyor" dedi.

Gebe okuluna katılan Feyza Boyraz, bu sayede daha bilinçli bir anne olduğunu ve doğum sürecinde büyük destek gördüğünü ifade etti. Dışarıdan alınan bilgilerin yeterli olmadığını belirten Boyraz, deneyimli ebelerin verdiği eğitimler sayesinde daha rahat bir süreç geçirdiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sivas'ta Gebe Bilgilendirme Eğitimi - Son Dakika

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