Sivas'ta KKKA Vakası Yok, Tedbirlere Dikkat! - Son Dakika
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Sivas'ta KKKA Vakası Yok, Tedbirlere Dikkat!

Sivas\'ta KKKA Vakası Yok, Tedbirlere Dikkat!
17.07.2026 17:30
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, KKKA vakası olmadığını, tedbirlerin önemini vurguladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Sivas şehir merkezinde bugüne kadar kene tutunması kaynaklı Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakasına rastlanılmadığını söyledi.

Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, bu yıl KKKA vakalarının nisan ayının sonlarına doğru görülmeye başladığını belirterek, "Bu sene de nisan ayının sonlarına doğru hastalarımız müracaat etmeye başladı. Sivas merkezden bize vaka gelmedi. Daha çok merkeze bağlı köylerden vakalarımız oldu. İlçelerden ise daha fazla başvuru aldık. Tokat'tan 10'un üzerinde vakamız var. Bunun yanında Giresun ve Gümüşhane'den de hastalarımız hastanemize müracaat etti" dedi.

Hastalığın özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Doğan, erken başvurunun hayat kurtardığını vurguladı.

Yaklaşık 115 vaka tedavi edildi

Hastanede bugüne kadar yaklaşık 115 KKKA vakasının takip ve tedavisinin yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Doğan, "Maalesef bu hastalarımızdan 8'ini kaybettik. Kaybettiğimiz hastaların 3'ü Tokat'tan, 2'si Koyulhisar'dan, 2'si Akıncılar'dan ve biri de Hafik'ten hastamızdı" ifadelerini kullandı.

Kene temasına karşı tedbir çağrısı

Vatandaşların özellikle kırsal alanlarda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Doğan, "Otların yoğun olduğu alanlara mümkün olduğunca gidilmemesini öneriyoruz. Gitmek zorunda kalan vatandaşlarımızın pantolon paçalarını çoraplarının içine sokmaları, uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih etmeleri büyük önem taşıyor. Açık renkli kıyafetler sayesinde kene daha kolay fark edilebilir. Kırsal alandan dönen vatandaşların evde mutlaka tüm vücutlarını ayrıntılı şekilde kontrol etmeleri gerekmekte olup, özellikle kulak arkası, diz arkası, koltuk altı ve kasık bölgeleri dikkatlice incelenmelidir" dedi.

Kene temasında erken müdahale büyük önem taşıyor

Kene ile temas edilmesi durumunda vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Doğan, "Vücutta kene görülürse en kısa sürede uzaklaştırılması çok önemli. Bunu mutlaka eldivenle ya da bir bez yardımıyla yapmak gerekiyor, çıplak elle müdahale edilmemeli. Mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz. Kene teması olan vatandaşlarımızın hiçbir şikayeti olmasa bile mutlaka sağlık kuruluşlarında değerlendirilmesi gerekiyor. Hastalıkta ateş, halsizlik, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları görülebiliyor, daha sonraki dönemde ise bulantı, kusma ve vücudun herhangi bir yerinden kanama gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler başlamadan önce sağlık kuruluşuna başvurulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Erken tanı tedavide başarıyı artırıyor

Erken başvurunun tedavide büyük avantaj sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Doğan, "Hastalar bize erken ulaştığında genellikle ciddi bir sorun yaşamadan tedavilerini tamamlıyoruz. Ancak geç kalındığında tedavi süreci daha zor hale geliyor" dedi.

Aşı çalışmaları sürüyor

KKKA'ya yönelik yürütülen uluslararası aşı çalışmalarına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nin de katkı sunduğunu belirten Prof. Dr. Doğan, "Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nazif Elaldı'nın öncülüğünde uluslararası bir çalışma yürütülüyor. Üniversite hastanemiz de bu önemli projenin paydaşlarından biridir. Aşı çalışmalarının faz aşamalarının bir bölümünün hastanemizde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sivas'ta KKKA Vakası Yok, Tedbirlere Dikkat! - Son Dakika

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