Siverek\'te 3 Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla 3 yeni Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

Esmer Çayı Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Hayriye Mahallesi'nde hizmete giren yeni Aile Sağlığı Merkezleri, Siverek halkının sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşmasına katkı sağlayacak.

Her biri 5 birim kapasitesine sahip olan yeni Aile Sağlığı Merkezlerinde; koruyucu sağlık hizmetleri, kronik hastalıkların takibi, gebe ve bebek izlemleri, çocukluk çağı aşılamaları ve diğer birinci basamak sağlık hizmetleri sunulacak.

"Kısa süre içerisinde bir ASM daha hizmete girecek"

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, Siverek'te 3 yeni Aile Sağlığı Merkezinin hizmete girdiğini belirterek, sağlık yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Doç. Dr. Berk, "Siverek'te 3 yeni Aile Sağlığı Merkezimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre içerisinde bir Aile Sağlığı Merkezimizi daha hizmete açacağız. Böylelikle Siverek halkının hizmetine 4 yeni Aile Sağlığı Merkezi kazandırmış olacağız. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak ve özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerimizi daha güçlü hale getirmektir. Siverek'te ve Şanlıurfa genelinde sağlık altyapımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yeni Aile Sağlığı Merkezlerinin Siverek'e ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.