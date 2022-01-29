Üye Girişi
Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor - Son Dakika

Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor

29.01.2022 13:35

Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven: -" Bitkisel tedavi yöntemleri sistit ataklarının oluşmasında oldukça etkilidir" -"Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı bunun yerine portakal suyu gibi C vitamini yüksek sıvılar...

Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven:

-" Bitkisel tedavi yöntemleri sistit ataklarının oluşmasında oldukça etkilidir"

-"Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı bunun yerine portakal suyu gibi C vitamini yüksek sıvılar tüketilmeli"

DİYARBAKIR - Uzmanlar uyarıyor, soğuk havaların iyice kendini hissettirdiği bugünlerde birçok hastalığın yanında kadınlarda enfeksiyon sonucu oluşan sistit oluşumu sıklıkla görülebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven, "Kadın üreme yollarında bu dönemlerde sıklıkla oluşan sistit atakları ve vajinal enfeksiyonlarını bitkisel tedavi yöntemleriyle rahatlıkla gideriliyor" dedi.

Memorial Diyarbakır Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven, idrar yolları ve mesanenin bakteriler tarafından enfekte olması sonucu ortaya çıkan bakterilerin mesanenin astarına sabitlenmesiyle bu alanın tahriş olmasına ve iltihaplanmasına neden olan, şiddetli ağrıya ve sık idrara çıkmaya neden olabilen sistit atakları ve vajinal enfeksiyonların oluşmaması için kadınlara önerilerde bulundu.

İdrar yollarının sıvıyı sürekli dışarı akıtmasıyla bakterileri vücuttan attığını ve sıcak havaların düşmesiyle vücuttaki idrar miktarının azaldığını, bakterilerin dışarı atılamadığın, bununda sistit atağa neden olabileceğini belirten Seven, "Soğuk havalarda sistit atak ve vajinal enfeksiyonlar çok sık görülür, enfeksiyon ve sistit atağın oluşumunu engellemek için, günde iki buçuk litre su tüketmeliyiz. Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı bunun yerine portakal suyu gibi C vitamini yüksek sıvılar tüketilmeli. Vücudun sıkı tutulması gerekmektedir. Bunlar enfeksiyon miktarını düşürüp sistit ataklarının oluşmasını engeller" diye konuştu.

"Bitkisel tedavi yöntemleri sistit ataklarının oluşmasında oldukça etkilidir"

Kadın üreme yollarında bu dönemlerde sıklıkla oluşan sistit atakları ve vajinal enfeksiyonlarını bitkisel tedavi yöntemleriyle rahatlıkla giderildiğini aktaran Seven" Kadınların pamuklu ve sıkmayan çamaşır giymeleri gerekli. Diğerleri enfeksiyon oluşumuna zemin hazırlar. Bitkisel tedavi bu hastalıkların oluşumunda oldukça etkilidir. Turna yemişi bitkisi şuan günümüzde pek çok bitkisel ilaç içerisinde de yer alır. Hem gebeler hem de gebe olmayan kadınlar enfeksiyona giderilmesi için bunun bitkisini veya suyunu kullanabilir" şeklinde önerilerde bulundu.

Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor
Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor
Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor

YORUMLAR
500

Kadın Hastalıkları, Diyarbakır, Gamze Akın, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor - Son Dakika


Kılıçdaroğlu'ndan kendisini TÜİK binasına almayan Dinçer'in görevden alınmasına dair ilk yorum: Çöpe attılar Kılıçdaroğlu'ndan kendisini TÜİK binasına almayan Dinçer'in görevden alınmasına dair ilk yorum: Çöpe attılar         
13:38
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
"Bakkallar bile dolaplarını iade etmeye başladı" diyen TESK Başkanı Palandöken'den, hükümete elektrik tarifesi çağrısı "Bakkallar bile dolaplarını iade etmeye başladı" diyen TESK Başkanı Palandöken'den, hükümete elektrik tarifesi çağrısı         
11:24
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38

Son Dakika Haberleri
13:27 Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti
13:26 Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var
13:07 Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!
12:44 Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim!
12:35 Ece Erken: Bizi yaşarken öldürdüler, yalvarırım en ağır cezayı alsınlar! Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüpheli yakalandı
12:23 'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı
12:16 Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada
11:58 İki eşini de hamile bırakan adamın yaşantısı, pes dedirtecek cinsten
11:56 TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: İncelenmeli, hukuki süreç başlayacak!
11:53 Elektrikte yazlık-kışlık tarife çağrısı! Elektrik zamları pes ettirdi! Esnaflar kepenk kapatmaya başladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 13:42:43. #1.13#
SON DAKİKA: Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement