SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 452 bin 363 testte 111 bin 96 vaka tespit edildi. 241 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 168 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 452 bin 363 testte 111 bin 96 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 241 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 168 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,66, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,66 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 517 bin 69, 2'nci dozda 52 milyon 548 bin 851 ve 3'üncü dozda 25 milyon 788 bin 884 olmak üzere toplam 143 milyon 303 bin 935 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'AŞILAR TAM OLMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık yüzde 88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır" ifadelerini kullandı.