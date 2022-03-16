Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 345 oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 345 oldu

16.03.2022 22:43
Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 345 oldu

Bir son dakika haberine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 324 bin 58 testte 22 bin 345 vaka tespit edildi. 118 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 364 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 324 bin 58 testte 22 bin 345 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 364 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,03, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,25 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 743 bin 879, 2'nci dozda 52 milyon 912 bin 588 ve 3'üncü dozda 27 milyon 434 bin 823 olmak üzere toplam 146 milyon 336 bin 317 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 345 oldu - Son Dakika


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