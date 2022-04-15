Son dakika haberi! Antalya İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, Finike Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Antalya İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, Finike Devlet Hastanesini ziyaret etti

15.04.2022 11:24
Son dakika haberi! Antalya İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, Finike Devlet Hastanesini ziyaret etti

Son dakika haberi: Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Finike Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Finike Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Yücel Kurt ve hastane yönetiminin katılımıyla toplantı düzenleyen Başıbüyük, hastanede verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı, personelin taleplerini dinledi.

Başıbüyük, Finike ve çevre illere de hizmet veren hastanenin bölge için son derece önemli olduğunu belirterek, 160 yatak kapasiteli Finike Devlet Hastanesinin sağlık alanında ulaşılan son teknolojik donanıma sahip olduğunu vurguladı.

Vatandaşa en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade eden Başıbüyük, sağlık hizmetinin önemini vurguladı.

Başıbüyük, hastanenin çeşitli ünitelerini gezerek, incelemelerde bulundu, tedavi olan hasta ve yakınlarıyla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Antalya İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, Finike Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika


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