Üye Girişi
Son dakika haberi! Uzay ve savaş teknolojileri en fazla radyoterapi alanında kullanılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Uzay ve savaş teknolojileri en fazla radyoterapi alanında kullanılıyor

17.11.2021 10:01

Son dakika haber... Uzay ve savaş teknolojileri en fazla radyoterapi alanında kullanılıyor Kanser hücreleri hareket halindeyken vurulup yok ediliyor Uzay ve savaş teknolojilerindeki gelişmelerin en fazla tıp alanına yansıdığını ifade eden Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr.

Uzay ve savaş teknolojileri en fazla radyoterapi alanında kullanılıyor

Kanser hücreleri hareket halindeyken vurulup yok ediliyor

İZMİR - Uzay ve savaş teknolojilerindeki gelişmelerin en fazla tıp alanına yansıdığını ifade eden Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Özkök, "Bu sektörlerde hedefe hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. Hedef hareket ederse onu yakalamanız, vurup ve yok etmeniz gerekiyor. Radyoterapide de aynı mantıkla gidilmekte ve kanser tedavisinde etkin ve başarılı sonuçlar alınmaktadır" dedi.

Son yıllarda radyoterapinin tüm kanser hastalarının yüzde 70'ine uygulandığını ifade eden İzmir Onkomer Onkoloji Tıp Merkezi radyasyon onkolojisi uzmanlarından Prof. Dr. Serdar Özkök, "Radyoterapi lokal bir tedavi. Lokal olarak tek başına başarılı sonuçları olan bir yöntem. Erken evre akciğer kanseri, prostat kanseri ve gırtlak kanserinde başka hiçbir tedavi metodundan yardım istemiyoruz." dedi.

"Tümör hareket ediyorsa ışın da ona bağlı olarak hareket edebiliyor"

Uzay ve savaş teknolojilerindeki gelişmelerin tıp alanına yansıdığını belirten Prof. Dr. Serdar Özkök, "Bu gelişmeler, tıpta da en fazla radyoterapiye yansımıştır. Önce hedefi doğru belirlemeniz gerekir. Hedefi hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. Hedef, hareket ederse onu yakalamanız ve vurup, yok etmeniz gerekiyor. Biz de radyoterapide buna göre tedavi aşamaları uyguluyoruz. Kanser hücrelerini iyice tanımlıyoruz. Hedefi belirledikten sonra ışınları yüksek teknoloji cihazlarla gönderiyoruz. Hızlı bir şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz. Tümör hareket ediyorsa ışın da ona bağlı olarak hareket edebiliyor. Bu şekilde son teknoloji cihazlarla kanser tedavisinde etkin ve başarılı sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

"Ana hedef, tümöre yüksek doz verirken çevre organları korumak"

Radyasyon onkolojisinde teknolojik olarak çok hızlı bir ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Özkök, "Daha önceden tümörü 3 boyutlu göremiyorduk ve sadece akciğer grafisiyle oraya ulaşma çalışıyorduk. Radyoterapinin ana hedefi tümöre yüksek doz verirken çevre organları korumaktır. Radyasyonla tüm tümörleri yok edebilirsiniz ancak, çevredeki normal dokular yüksek dozlara çıkmamızı sınırlıyor. Yeni tedavilerin yöntemi, tümöre yüksek doz vererek çevre organları korumaya yönelik. Gerçekten tedavilerde çok başarılı sonuçlar alıyoruz" dedi.

"Akciğer kanserinde erken tanı çok kolay değil"

Akciğer kanserinin ülkemizde en çok görülen ve en çok ölüme neden olan kanser türü olduğunu ifade eden Özkök, "Akciğer kanserini, yüzde 15'lerde ilk evrede yakalayabiliyoruz. Bu da başarı şansımızı düşürüyor. Akciğer kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 90'ı sigara kullanmaktadır. Sigara içmeyerek bunu önleyebiliriz. Son derece ciddi ve öldürücü olan bu hastalık için kasım ayı tüm dünyada 17 Kasım da "Akciğer Kanseri Farkındalık Günü" olarak kabul edilmektedir. Sigaraya bağlı tüm hastalıklardan uzak duralım" uyarılarında bulundu.

Son dakika haberi! Uzay ve savaş teknolojileri en fazla radyoterapi alanında kullanılıyor
Son dakika haberi! Uzay ve savaş teknolojileri en fazla radyoterapi alanında kullanılıyor
Son dakika haberi! Uzay ve savaş teknolojileri en fazla radyoterapi alanında kullanılıyor
Son dakika haberi! Uzay ve savaş teknolojileri en fazla radyoterapi alanında kullanılıyor

Radyasyon, Kanser, Savaş, Uzay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Uzay ve savaş teknolojileri en fazla radyoterapi alanında kullanılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçeli Samatta rehin alındı 10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu 10:42 Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu 10:35 Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu
Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video 10:29 Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video Kahreden olay! Koronaya yakalanınca babasının evden kovduğu genç intihar etti 10:24 Kahreden olay! Koronaya yakalanınca babasının evden kovduğu genç intihar etti Define ararken kanlar içinde kaldılar 10:03 Define ararken kanlar içinde kaldılar
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! 09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim 08:09 İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim

Son Dakika Haberleri
10:44 MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı
10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı
10:42 Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu
10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var
10:41 Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı
10:35 Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu
10:34 Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi
10:31 Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak!
10:29 Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video
10:26 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı         
10:45
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!         
10:39
Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor         
10:33
Kısa vadeli dış borç stoku eylülde 124,4 milyar dolar oldu Kısa vadeli dış borç stoku eylülde 124,4 milyar dolar oldu         
10:24
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye         
10:02
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı         
08:00
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 11:05:55. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Uzay ve savaş teknolojileri en fazla radyoterapi alanında kullanılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement