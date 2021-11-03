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Son dakika haberi | Uzmanlardan anne-babalara uyarı: Çocuklardaki öksürüğü hafife almayın - Son Dakika

Son dakika haberi | Uzmanlardan anne-babalara uyarı: Çocuklardaki öksürüğü hafife almayın

03.11.2021 12:01
Son dakika haberi | Uzmanlardan anne-babalara uyarı: Çocuklardaki öksürüğü hafife almayın

Son dakika haberler... Uzmanlardan anne-babalara uyarı: Çocuklardaki öksürüğü hafife almayın Prof. Dr. Harmancı: Astım teşhisinde testler yanıltabilir Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği'nin, Muğla'da düzenlediği "15.

Uzmanlardan anne-babalara uyarı: Çocuklardaki öksürüğü hafife almayın

Prof. Dr. Harmancı: Astım teşhisinde testler yanıltabilir

MUĞLA - Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği'nin, Muğla'da düzenlediği "15. Uluslararası Çocuk Alerji ve Astım Kongresi'ne dünyaca ünlü hekimler Türkiye'deki her 10 çocuktan biri ya da 2'sinin astım hastası olduğunu ancak bu konuda yeterli bilinç olmadığı için bu durumun hafife alındığını belirttiler. Çocuklarda öksürüğün hafife alınmamasını isteyen uzmanlar astım teşhisinde testlerin de yanıltabildiğini ifade ettiler.

Muğla'da düzenlenen ve çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden yaklaşık 500 hekimin katıldığı kongre sonrası çocuklardaki astım rahatsızlığını değerlendiren Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Alerji- İmmunoloji ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koray Harmancı, ebevynlerin çocuklardaki 'Astım' belirtilerini yanlış bildiğini söyledi. Prof. Dr. Harmancı, "Anne-babalar, nefes darlığı, nefes alamama, yoğun bakımda yatma, yürümede zorlanma gibi bir takım belirtiler bekliyor Oysa, astım yaz kış çocuklarda görülebilen bir hastalık. Kışın özellikle nezleyle karıştırıldığı için gerekli tedaviye geç başlanıyor" dedi.

"Hastalık yazın pek fark edilmiyor"

Astım hastalığının yazın pek fark edilmediğini belirten Prof. Dr. Koray Harmancı, "Bu hastalık; Çoğu çocukta yazları gayet iyi, kışın özellikle nezle ile alakalı bir öksürük atakları, hırıltı ataklarının olduğu 1 hafta içerisinde ilaçlar ile geçtiği ama sonrasında yine tekrarladığı bir durum olarak görülmesine rağmen çoğu kişi buna astım olarak kabul etmiyor. Bu durumdaki çocuklara alerjik bronşit, astım başlangıcı, zatürre gibi tanılarla gereksiz antibiyotikler veriliyor ve çocuklarımız doğru-düzgün nefes alamıyor" diye konuştu.

"Tekrarlayan öksürük ve nefes darlığını hafife almayın"

Kongre sonunda anne-babalara da seslenen Alerji- İmmunoloji ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koray Harmancı "Tekrarlayan öksürük, hırıltı, nefes darlığı' gibi şikayetler sırasında çocuğunuzun genel durumunun kötü olmasına gerek yok. Çocuğunuz oynayabilir, hoplayabilir, zıplayabilir, gülebilir, sabah okula gidebilir ama akşam eve geldiğinde öksürüyorsa, balgam atıp çıkaramıyor gibiyse, hatta yazları da genellikle iyiyse, 'bu astım olabilir' lütfen deyin. Çünkü bazen doktorlarımızda astım demeyebiliyorlar." Diyerek anne-babaların bu durumlarda 'benim çocuğum astım mı?' sorusunu akıllarına getirmelerini istedi.

"Testler de yanıltabiliyor"

5 yaş altı çocuklarda astım hastalığına teşhis koymanın kolay olduğunu, ancak ailelerin yine tomografi ve test konusunda ısrarcı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Harmancı, "Aileler 'Hocam bir film çekseniz, tomografi çekseniz, solunum testi yapsanız' diyor. Hayır o kadar kapsamlı testlere de gerek yok. Sadece doktora anlatacağınız hikaye, artı bir takım özellikler ailenizde alerjik hastalıklar olması, çocuğunuzda eşlik eden diğer alerjik hastalıklar olması gibi bir takım sorgulamalardan sonra, doktorun aklına zaten astım hastalığı tanısı gelecektir. Astım hastalığı tanısında alerji testi şart değildir. Bazı çocuklarda özellikle 5 yaş altı çocuklarda alerji testlerinde hiç bir şey çıkmayabiliyor. O yüzden 'testlerde bir şey çıkmadı, sizin çocuğunuz astım değil' demiyoruz" ifadelerini kullanarak neşesi iyi olsa bile grip-nezle gibi enfeksiyonlarından sonra, diğer çocuklardan farklı olarak uzun süreli öksürük nöbetleri geçiren çocukların aslında astım hastası olduğunu ancak bunun pek bilinmediğini kaydetti.

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi | Uzmanlardan anne-babalara uyarı: Çocuklardaki öksürüğü hafife almayın - Son Dakika


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