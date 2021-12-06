Bakan Koca'dan, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası paylaşımı - Son Dakika

Bakan Koca'dan, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, "39 bin 836 acil sağlık personelimizle Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı. Bakan Koca, acil sağlık personelinin çalışmalarından görüntülerinden de yer aldığı paylaşımında, "3 bin 156 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz, 5 bin 886 kara ambulansımız, 6 deniz ambulansımız, 12 helikopter ambulansımız, 3 uçak ambulansımız ve 39 bin 836 acil sağlık personelimizle Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.