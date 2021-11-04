Son dakika haberleri... Erzurum Şehir Hastanesi çalışanları organ bağışçısı oldu - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, "Her bağış bir hayattır" sloganıyla organ bağışı yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" nedeniyle hastanede açılan stantta, vatandaşlara organ bağışının önemi hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

"Her bağış bir hayattır" sloganıyla organ bağışlarına yönelik başvuruların kabul edildiği stantta, ilk bağışı etkinliğe katılan hastane yönetimi ve sağlık çalışanları yaptı. Etkinlikte, bazı hasta yakınları da organ bağışında bulundu.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastane içerisinde stant açıp vatandaşları doğrudan bilgilendirmenin önemli olduğunu söyledi.

Bağışlanan organlar sayesinde yeni hayatlara vesile olmanın her açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Tör, "Bağışlanan bir organ, bir kişiyi yaşama yeniden bağlayacaktır. Unutulmamalı ki, yaşayan herkes aslında potansiyel hastadır. Belki bir gün organa sizin veya sevdiklerinizin de ihtiyacı olabilir. Bu acı gerçeğe karşın organ bağışı çok yetersiz. Organ bağışı yaparak yaşama yeniden merhaba demeyi bekleyenlerin umudunu arttıralım. " dedi.

Tör, organ bağışı konusunda herkesin bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, organ bağışıyla hayat kurtarıldığını hatırlattı.

Başhekim yardımcısı ve organ nakli koordinatörü Dr. Fatih Aras da Erzurum Şehir Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün yanı sıra hafta sonunda MNG Alışveriş Merkezi'nde de stant açacaklarını belirterek, bu sayede vatandaşların doğrudan organ bağışı konusunda bilgi sahibi olacağını aktardı.

Aras, vatandaşları organ bağışı yaparak hayat kurtarmaya davet etti.