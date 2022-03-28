Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 11 bin 194 oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 11 bin 194 oldu

28.03.2022 00:05
Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 11 bin 194 oldu

Son dakika sağlık haberi... 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 251 bin 242 testte 11 bin 194 vaka tespit edildi. 64 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 251 bin 242 testte 11 bin 194 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,07, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,32 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 770 bin 999, 2'nci dozda 52 milyon 959 bin 745 ve 3'üncü dozda 27 milyon 576 bin 833 olmak üzere 146 milyon 762 bin 564 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 11 bin 194 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 11 bin 194 oldu - Son Dakika
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