Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 671 oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 671 oldu

06.03.2022 19:33
Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 671 oldu

Bir son dakika haberine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 348 bin 146 testte 27 bin 671 vaka tespit edildi. 170 kişi hayatını kaybederken, 50 bin 241 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 348 bin 146 testte 27 bin 671 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybederken, 50 bin 241 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,98, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,16 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 712 bin 192, 2'nci dozda 52 milyon 858 bin 604 ve 3'üncü dozda 27 milyon 275 bin 568 olmak üzere toplam 145 milyon 990 bin 177 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 671 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 671 oldu - Son Dakika
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