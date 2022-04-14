Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 127 oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 127 oldu

14.04.2022 20:41
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 127 oldu

Son dakika haberleri... 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 182 bin 446 testte 5 bin 127 vaka tespit edildi. 21 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 783 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 182 bin 446 testte 5 bin 127 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 783 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,12, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,40 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 801 bin 926, 2'nci dozda 53 milyon 10 bin 344 ve 3'üncü dozda 27 milyon 704 bin 256 olmak üzere 147 milyon 301 bin 11 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 127 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 127 oldu - Son Dakika
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