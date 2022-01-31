Son dakika haberleri: Kovid-19 vaka sayısında ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de "aşı ve tedbir" çağrısı - Son Dakika

Her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de, vatandaşlara aşı olmaları ve tedbirlere uymaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kocaeli'de 15-21 Ocak'ta her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı, önceki haftaya göre 130,03 artarak 930,58 oldu.

Kocaeli, bu verilerin ardından İstanbul'dan sonra en yüksek vaka sayısına sahip ikinci il olarak kayıtlara geçti.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, Kocaeli'nin 24 saat yaşayan bir şehir olduğunu, il genelinde gece de çalışan ciddi iş gücü olduğunu söyledi.

Bu hareketliliğin bulaş riskini artırdığına ve vakalara yansıdığına dikkati çeken Pehlevan, "Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kronik hastalıklı ve yaşlı vatandaşlarımızın dozlarını kaçırmadan aşı olması lazım. İnanıyorum ki kısa sürede bu vakalar düşecektir. Yeter ki biraz daha dikkatli olalım, bulaş riskini artıracak hareketlerden kaçınalım." diye konuştu.

"Kapalı alanlarda yoğun insan trafiği gözlemliyoruz"

Pehlevan, havalar soğuk olduğu için kapalı alanlarda yoğun insan trafiği gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef havalandırma her zaman yeterli olmuyor. Hele bir de maske çıkarılırsa çok hızlı şekilde bulaşıyor. Kocaeli, kilometrekare başına nüfus olarak en yoğun şehirlerden biri. Özellikle gün içinde ilimize gelen giden ciddi sayıda çalışan var. İstanbul, Sakarya ve Yalova ile bağlantılı ciddi anlamda vatandaşımız var. Dolayısıyla insan sirkülasyonunun olduğu yerde Kovid-19'un yayılma hızı daha hızlı oluyor. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen konusunda biraz daha dikkatli olmalıyız."

Şu anda hastanelerin servis ve yoğun bakımlarında alarm yaratacak durumun söz konusu olmadığını aktaran Pehlevan, olası aksiliklere karşı planları yaptıklarını, bütün personelin görevinin başında olduğunu bildirdi.