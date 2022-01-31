Üye Girişi
Son dakika haberleri: Kovid-19 vaka sayısında ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de "aşı ve tedbir" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kovid-19 vaka sayısında ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de "aşı ve tedbir" çağrısı

31.01.2022 14:53
Son dakika haberleri: Kovid-19 vaka sayısında ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de "aşı ve tedbir" çağrısı

Son dakika haber: Her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de, vatandaşlara aşı olmaları ve tedbirlere uymaları çağrısında bulunuldu.

Her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de, vatandaşlara aşı olmaları ve tedbirlere uymaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kocaeli'de 15-21 Ocak'ta her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı, önceki haftaya göre 130,03 artarak 930,58 oldu.

Kocaeli, bu verilerin ardından İstanbul'dan sonra en yüksek vaka sayısına sahip ikinci il olarak kayıtlara geçti.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, Kocaeli'nin 24 saat yaşayan bir şehir olduğunu, il genelinde gece de çalışan ciddi iş gücü olduğunu söyledi.

Bu hareketliliğin bulaş riskini artırdığına ve vakalara yansıdığına dikkati çeken Pehlevan, "Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kronik hastalıklı ve yaşlı vatandaşlarımızın dozlarını kaçırmadan aşı olması lazım. İnanıyorum ki kısa sürede bu vakalar düşecektir. Yeter ki biraz daha dikkatli olalım, bulaş riskini artıracak hareketlerden kaçınalım." diye konuştu.

"Kapalı alanlarda yoğun insan trafiği gözlemliyoruz"

Pehlevan, havalar soğuk olduğu için kapalı alanlarda yoğun insan trafiği gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef havalandırma her zaman yeterli olmuyor. Hele bir de maske çıkarılırsa çok hızlı şekilde bulaşıyor. Kocaeli, kilometrekare başına nüfus olarak en yoğun şehirlerden biri. Özellikle gün içinde ilimize gelen giden ciddi sayıda çalışan var. İstanbul, Sakarya ve Yalova ile bağlantılı ciddi anlamda vatandaşımız var. Dolayısıyla insan sirkülasyonunun olduğu yerde Kovid-19'un yayılma hızı daha hızlı oluyor. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen konusunda biraz daha dikkatli olmalıyız."

Şu anda hastanelerin servis ve yoğun bakımlarında alarm yaratacak durumun söz konusu olmadığını aktaran Pehlevan, olası aksiliklere karşı planları yaptıklarını, bütün personelin görevinin başında olduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500

Fahrettin Koca, İstanbul, Türkiye, Kocaeli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Kovid-19 vaka sayısında ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de 'aşı ve tedbir' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
14:40 Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi
14:39 Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek
14:37 Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:59:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kovid-19 vaka sayısında ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de "aşı ve tedbir" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement