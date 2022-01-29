Son dakika sağlık: İstanbul Sağlık Müdürlüğü avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin iddiaları yalanladı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelere yer verildiği belirtildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, konunun titiz bir şekilde incelendiği vurgulanarak, 112 Komuta Kontrol Merkezi kayıtlarına göre 27 Ocak saat 00.39'da "iki kişinin vurulduğu" yönünde ihbar alındığı ve saat 00.41'de adrese yakın iki merkezden ekiplerin yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya, olay yerine saat 00.47.04'te ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56.47'de olay yerinden ayrılmış ve Acıbadem Int. Yeşilköy Hastanesine saat 01.00.10'da yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır. Hastaya acil serviste 01.42'ye kadar müdahale edilmiş, sonrasında EX kararı verilmiştir.

İlk çağrı gelişi olan 00.39'dan olay yerine ambulansımız 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, hastanın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır. Ancak tüm müdahalelere rağmen hasta kurtarılamamıştır."