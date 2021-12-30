Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi tarafından çocuk ürolojisi çalıştayı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Cerrahi ve Üroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Sürer, çalışmalar hakkında bilgi verdi. 3 gün süren çalıştayda ameliyathaneden ameliyat canlı yayınla, seminer salonuna aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İlhami Sürer, çalıştayın çok verimli geçtiğini belirterek, bu tür programların çok önemli olduğunu söyledi.

HRÜ Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisinde Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler de çocuk cerrahisi ve ürolojisi ekibi olarak tüm bölgenin merkezi olmayı amaçladıklarını belirtti.

Bölgede doğum oranın çok yüksek olduğunun aktaran Dörterler, şunları kaydetti:

"Her yıl yaklaşık çevre illerle beraber yaklaşık 200 bin bebek dünyaya geliyor. Sosyo-ekonomik şartlarda göz önüne alındığında doğumsal anomalilerin çok sık olduğu bölgede hastaların tedavileri için başka şehirlere gitmesini önleyerek tedavilerini kendi şehirlerinde yapılmasını sağlıyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bu çalıştayları katılım artırarak devam ettirmek istiyoruz."

HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek ise desteklerinden dolayı Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Çocuk Cerrahi ve Üroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Sürer'e teşekkür etti.