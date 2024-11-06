Sonbaharda Cilt Bakımının Önemi - Son Dakika
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Sağlık

Sonbaharda Cilt Bakımının Önemi

Sonbaharda Cilt Bakımının Önemi

Dr. Merve Akbay, sonbaharda cilt bakımı ve korunma yöntemlerine dair önemli bilgiler verdi.

06.11.2024 15:00
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SONBAHARDA doğru cilt bakımı ve kuruluğu, cildi temiz tutma ve güneşten koruma, akne, hiperpigmentasyon ve peeling konularında açıklamalarda bulunan Medicana Sağlık Grubu'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Merve Akbay, "Sonbaharın serin esintileri ve mevcut hava koşulları, cildin ihtiyaçlarını da değiştirmektedir. Yaz mevsiminin nemli ve sıcak günlerinin geride kalmasıyla bu dönemde cilt kurulukları, lekeler ve cilt tonunda dengesizlikler gibi problemler artabilir. Sonbahar aylarında cildi korumak ve sağlıklı tutmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır" dedi.

Sonbaharda sıcaklıkların düşmesiyle birlikte nem oranın da azaldığını ifade eden Dr. Akbay, "Bu durum cildin doğal nem dengesini bozarak kuruluk ve pul pul dökülmelere neden olabilir. Kuruluk, özellikle hassas cilt tiplerinde kaşıntı ve tahrişlere yol açabilir. Bu dönemde cilde nemlendirici takviyelerde bulunmak oldukça önemlidir. Nemlendiriciler, cildin su tutma kapasitesini arttırır ve çevresel etkilere karşı koruyucu bir bariyer oluşturur" diye konuştu.

'SONBAHARDA CİLTTE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK ÖNEMLİDİR'

Cildin temiz tutulmasının sağlıklı bir cildin en temel adımlarından biri olduğunu belirten Dr. Akbay, "Yaz aylarında daha yoğun olarak kullanılan güneş kremleri, ciltte biriken ter ve makyaj kalıntıları ciltteki gözenekleri tıkayabilir. Sonbaharda da ciltte derinlemesine temizlik önemlidir. Sonbaharda kullanacağınız temizleyici, yazın kullandığınızdan biraz daha nazik olmalıdır. Hafif ve nemlendirici özelliklere sahip temizleyiciler cildi kurutmadan temizler" ifadelerini kullandı.

'GÜNEŞ KREMİ KULLANIMI İHMAL EDİLMEMELİ'

Sonbahar aylarında güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarının, yaz aylarında olduğu kadar yoğun olmasa da etkisini devam ettirdiğini söyleyen Uzm. Dr. Akbay, "Özellikle UVA ışınları, bulutlu havalarda bile ciltte yaşlanmaya, leke oluşumuna ve cilt kanserine neden olabilir. Güneş koruyucu kullanmak bu riskleri azaltmaya yardımcı olur. Güneş ışınları camlardan geçebilir, bu nedenle kapalı alanlarda çalışıyor olsanız bile SPF 30 ve üzeri güneş kremi kullanmaya devam etmek önemlidir. Güneş kremleri etkilerini bir süre sonra kaybetmektedir. Bu nedenle gün içerisinde 2-3 saatte bir yeniden sürülmelidir" dedi.

'MEVSİM GEÇİŞLERİ AKNE SORUNLARINA NEDEN OLABİLİYOR'

Akneye yatkın kişilerde genellikle yağlı ve karma cilt tipi görüldüğünü aktaran Dr. Akbay, "Mevsim geçişleri, bazı cilt tiplerinde akne sorunlarını tetikleyebilir. Sonbaharda cildin nem dengesini sağlarken akneye yatkın bölgeler de göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle su bazlı ve komedojenik olmayan nemlendiriciler tercih edilmelidir. Akneye meyilli ciltlerde retinoik asit, benzoil peroksit ve salisilik asit içeren ürünler sonbahar ile birlikte akne tedavisinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır" diye konuştu.

'SONBAHAR, CİLT YENİLEME TEDAVİLERİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN'

Sonbaharda uygulanabilecek cilt yenileme uygulamalarını anlatan Dr. Merve Akbay, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sonbahar cilt yenileme işlemlerine başlamak için uygun bir dönemdir. Yazın güneş ışınlarına maruz kalmış ciltte, ölü hücre birikimi artar ve cilt mat bir görünüm kazanır. Sonbahar aylarından itibaren düzenli olarak nazik bir peeling kullanmak, ciltteki yenilenme sürecini hızlandırır ve cilde daha parlak bir görünüm sağlar. Glikolik asit, laktik asit ve salisilik asit içeren peelingler, cilt tonunu eşitler ve leke görünümünü azaltır. Bu ürünleri kullanırken düzenli güneş kremi kullanılması da önemlidir. Sonbaharda cilt bakımı; cildin nem dengesini korumak, akne ve leke oluşumunu engellemek, cildi temiz tutmak ve güneşten korunmak gibi önemli adımları içerir. Mevsim geçişlerinin ciltte oluşturabileceği sorunları önlemek icin doğru ürünleri seçmek ve cilde nazik davranmak önemlidir. Sonbahar ile birlikte hiperpigmentasyon tedavileri de daha etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Ciltteki leke görünümünü hafifletmek için ciltte aydınlatıcı ve leke açıcı ürünler kullanılabilir. İçeriğinde C vitamini, niacinamide, arbutin, kojik asit gibi aydınlatıcı maddeler bulunan serumlar ve kremler leke görünümünü azaltacağından tercih edilebilir."

Kaynak: DHA

Güzellik, Sağlık, Güneş, Yaşam, Akne, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sonbaharda Cilt Bakımının Önemi - Son Dakika

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