Sosyal medya egzersizlerine dikkat - Son Dakika

Sosyal medya egzersizlerine dikkat

BURSA Egzersizlerin kişiye özel olduğunu ifade eden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, sosyal medyadan izlenilen yerine hekim değerlendirmesi ve fizyoterapistlerin önerileri çerçevesinde yapılan egzersizlerin kas ve eklem sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Pulmoner rehabilitasyon, kronik akciğer rahatsızlığı olan bireylere uygulanan bir egzersiz olduğunu ifade eden Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, "Tabi, akciğer rahatsızlığı olan bireylerin, nefes darlığı gibi, problemleri olur. Efor kapasitesi azalmıştır. Merdiven inip çıkmakta zorluk çekebilir. Kas kuvvetsizlikleri olabilir. Bunları desteklemek adına özellikle Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH), astım ve kronik solumun yetmezliği olan bireylere de Pulmoner rehabilitasyon egzersizi uygulanmaktadır. Günümüzde de korona virüs salgınında özellikle enfeksiyonu geçirmiş olanlarda, yoğun bakım sonrasında akciğer problemlerini çok sık gördük. Bu programa da hastalarımızı sıklıkla aldık" dedi.

Ancak bu programın bir ekip işi olduğunu ifade eden Dr. Serap Latif Raif, "Hastamızı ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz. Solunum kapasitesini belirliyoruz. Bazı ölçümler yapıyoruz. Kas ve iskelet sistemi yönünden bir problemi var mı? Diye kontrol ediyoruz. Çünkü daha sonrasında egzersiz programına alıyoruz. Hastaya özel, bireye özel bir program çiziyoruz. Fizyoterapist arkadaşlarımızla birlikte bisiklette veya yürüme bandında hastanın tansiyonuna, kan basıncına, nefesine bakarak egzersizlerimizi gözetim eşliğinde yapıyoruz. Bunun devamında kuvvetlendirme egzersizleri de yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Sosyal medya egzersizleri sağlıklı değil"

Nefes egzersizlerini, korona virüs rahatsızlığı geçirmemiş olsak bile akciğer kapasitesini arttırmak ve güçlü tutmak için bir takım egzersizler uygulandığını belirten Dr. Raif, "Salgın döneminde günümüzün çoğunu evlerde geçirdik. Özellikle 65 yaş üstü için hayatın bazı anları daha da zor hale geldi. Onların zaten mevcut efor kapasitesi azdı. Kaslarda ve kemiklerde erimeler, denge problemleriyle bize başvuran hastalar oldu. Onların da korunması ve geliştirmesi adına bazı egzersizler öneriyoruz. Bizim önerdiğimiz sadece burada değil, evlerde de yapılabilecek egzersizler oluyor. Ancak sosyal medya üzerinde bir takım egzersiz paylaşımları yapılıyor. Ancak bizler yaptığımız egzersiz programlarının bireylerin kendi vücuduna özel olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Fizyoterapist eşliğinde bir plan çizilip buna uygun hareket edilirse, daha sağlıklı ve güzel sonuçlar alınabilir" dedi.