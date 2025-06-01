Sporcu Çocuklara Kalp Kontrolü Önerisi - Son Dakika
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Sağlık

Sporcu Çocuklara Kalp Kontrolü Önerisi

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01.06.2025 11:15
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Sporcu Çocuklara Kalp Kontrolü Önerisi
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Çocuklar için efor gerektiren spor öncesi kalp kontrolleri hayat kurtarıcıdır.

Sporcu çocuklara düzenli kalp kontrolü önerisi

"Efor gerektiren spor öncesi her çocuğun kalp kontrolü yapılmalı"

İSTANBUL - Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Meki Bilici, "Efor gerektiren sporlara başlamadan önce kardiyolojik testler ile kalp durmaları gibi ölüme yol açabilecek risklerin önüne geçilebilir" dedi

Liv Hospital Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Meki Bilici, çocuklarda efor gerektiren spor aktiviteleri öncesi kalp kontrollerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Doç. Dr. Bilici, özellikle 7-8 yaşlarındaki çocukların futbol, basketbol gibi yoğun efor isteyen sporlara başladıklarını belirterek, bu yaş grubundaki çocuklara yılda bir kez kalp kontrolü yapılması gerektiğini vurguladı.

Kalp kontrollerinin yalnızca mevcut sağlık durumunu değerlendirmekle kalmadığını ifade eden Bilici, "Doğumsal kalp hastalıkları veya önemli ritim bozuklukları gibi hayatı tehdit edebilecek sorunlar bu testlerle erken teşhis edilebilir. Bu sayede ani kalp durmaları gibi ölüme yol açabilecek risklerin önüne geçilebilir" dedi.

Aileleri dikkatli olmaya çağıran Bilici, çocukların sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri için düzenli kardiyolojik kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kalp hastalıkları belirtileri

Doğumsal kalp hastalıklarının yeni doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 1'inde görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Meki Bilici, "Kalp hastalıkları yeni doğan döneminde morarmayla, bazen çarpıntıyla, terlemeyle, kilo alamamayla belirti veriyor. Bunları süreç içinde tedavi etmek mümkün. Özellikle 7 yaşından sonra efor isteyen sporlarla ilgilenen çocuklar için kardiyolojik incelemeyi tavsiye ediyoruz. Ailede kalp hastalıkları var ise ya da eforla ilişkili bayılma, göğüs ağrısı, çarpıntı var ise ayrıntılı incelemek gerekiyor. Efor gerektiren sporlara katılan her çocuğun kalbinin kontrol edilmesi son derece yararlıdır" dedi.

Kardiyolojik testler ve incelemeler sonrası olası kalp hastalıklarında tedaviye erken başlamanın önemini de vurgulayan Bilici, "Uygulanan efor testleri, eko kardiyografik incelemelerle değerlendirip var ise hastalıkları ortaya çıkarabiliyoruz. Hastadaki olası riskleri ortaya çıkardığımızda tedaviyi yönetmek mümkün oluyor. Hiçbir belirti vermeden de kalp hastalığı olabiliyor. Her çocuğun kalbine bakılması ülkemizde mümkün ve çok yararlı olacaktır. 7-8 yaşlarından itibaren bu incelemeler yapılabilir" şeklinde konuştu.

Spora başlamadan önce yapılacak testler ile ilgili de bilgi veren Bilici, "İlk olarak hastanın şikayetleri ve tıbbi geçmişi sorgulanır. Ardından tansiyon ölçümü, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi gibi temel incelemeler yapılır. Gerekli durumlarda efor testi, ritim holter ve kan tahlilleri gibi ek tetkiklere de başvurulabilir. Bu incelemeler sayesinde ritim bozuklukları, damar darlıkları ve kalp kası kalınlaşması gibi sinsi ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek durumlar teşhis edilebilir. Eğer yapılan değerlendirmelerde riskli bir durum tespit edilirse, uygun tedavi planlanır ve gerektiğinde kişinin spora katılımı sınırlandırılır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Çocuk, Spor, Son Dakika

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