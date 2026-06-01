SUBÜ'den MediRalli'de Başarı
SUBÜ'den MediRalli'de Başarı

SUBÜ'den MediRalli'de Başarı
01.06.2026 18:45
SUBÜ Akyazı MYO öğrencileri, MediRalli'de etap birinciliği ve genel klasman üçüncülüğü elde etti.

SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, Çanakkale'de düzenlenen 'V. MediRalli' yarışmasında etap birinciliği ve genel klasman üçüncülüğü elde etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı akademisyenleri ve öğrencileri, 'V. MediRalli & IX. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu'na katıldı. Program çerçevesinde gerçekleştirilen MediRalli yarışmasında SUBÜ öğrencileri çeşitli kategorilerde derece elde etti. Beş farklı etaptan oluşan yarışmada, MediRalli'ye İlk ve Acil Yardım Programı olarak ilk kez katılan SUBÜ ekibi Triyaj Etabı'nda birincilik kazandı. Bilgi Yarışması etabında öğrencilerden Fatma Eser birinci, Rümeysa Gül ise üçüncü oldu. Genel klasmanda üniversiteyi temsil eden ekip üçüncülük derecesi elde ederek kupa ve madalya almaya hak kazandı. Öğrenciler ayrıca bireysel başarıları dolayısıyla çeşitli ödüller aldı. Akademisyenlerden Öğretim Görevlisi Dr. Rümeysa Demir MediRalli Triyaj Etabı'nda, Öğretim Görevlisi Mustafa Demir ise Kardiyak Aciller Etabı'nda hakem olarak görev yaptı. Sempozyum çerçevesinde Öğretim Görevlisi Mustafa Demir, 'Paramedik Eğitiminde +1 Modeli: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Örneği' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sunumda SUBÜ'nün uygulama odaklı eğitim modeli ve paramedik eğitimine yönelik yaklaşımı katılımcılarla paylaşıldı. Paramedik eğitimine yönelik düzenlenen oturumda ise Öğretim Görevlisi Dr. Rümeysa Demir oturum başkanı olarak görev aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Akyazı, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık SUBÜ'den MediRalli'de Başarı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
