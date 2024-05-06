Sağlık

Tanısı konulamayan hastadan kolanjiyoskop yöntemiyle dokudan biyopsi alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kanser şüphesi olan hastaya tanı konulamayınca kolanjiyoskop yöntemiyle dokudan biyopsi alınıp patolojik sonuca göre hastaya onkolojik veya cerrahi müdahale yapılacak.

62 yaşındaki erkek hasta, kentteki birçok hastanede hastalığına teşhis konulamayanınca Memorial Diyarbakır Hastanesine başvurdu. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, bu hastanelerde klatskin tümörü denilen (safra yolları kanseri) şüphesi ile PTK dedikleri karın bölgesinden stent takıldığını söyledi.

"Ortada safra yollarının akışı sağlanmış yalnız tanısı olmadığı için hasta ne ameliyat edilebiliyor, ne de onkolojik tedavi kemoterapi alabiliyor" diyen Dr. Tunç, hastaya klanjiyoskopi dedikleri bir yöntem önerildiğini ifade etti.

Kolanjioskopi denilen tetkikin ileri işlemin de ilerisi denilen bir yöntem olduğunu aktaran Dr. Tunç, "ERCP dediğimiz hortumun kanalından geçirilen küçücük bir kateter ve bu kateter (hortum) ucunda küçük bir kamera mevcut bu şekilde yapılan bir işlem. Bu cihaz ile safra kanallarına giriyoruz, kamera ile görüntülüyoruz. Safra yollarını kamera ile görüntüledikten sonra içerideki tümörü görüp kolanjiyoskop dediğimiz cihazın içinden mikro düzeyde bir forses gönderip o dokudan biyopsi alabiliyoruz. Bu şekilde hastanın tanısı konulabilir. Cerrahi veya onkolojik tedaviye uygun hale getirilebiliyor" dedi.

Türkiye'de kolenjiyoskopi işlemi yapan merkez sayısının az olduğunu söyleyen Dr. Tunç, "Bu açıdan bölgemizde kolenjiyoskopi yapmamız bu hastalar için büyük bir avantaj. Kolenjiyoskopi yapılmasaydı hastanın tanısı konulmayacaktı. Hastamızın genel durumu kanser şüphesi olan bir hasta. Genel durumu çok iyi değildi. Biz, bu işlemle beraber hastanın tanısını koymayı, tanıyı koyduktan sonra en azında müdahale edilecektir. Hasta me hastalığı olduğunu bilecek, benim hastalığım budur diyecek. Kanser, iyi veya kötü bir kanser olduğunu bilecek. Ondan sonra hastanın kafasındaki soru işareti geçip ona göre tedavi yapılacak. Bu hastada safra yollarında kanser vardı. Kanser amacıyla safra yollarına girdik. O safra yollarından biopsi aldık. Patoloji sonucuna göre hasta onkolojiye veya cerrahiye verilecek" şeklinde konuştu.