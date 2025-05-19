Tankerde Kalp Krizi Geçiren Adam Kurtarıldı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında tankerde kalp krizi geçiren Selim G. (56), Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından alınıp hastaneye ulaştırıldı. Selim G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şarköy açıklarından İstanbul istikametine seyreden 'Chem Leader' isimli Türk bayraklı tankerde görev yapan Selim G., kalp krizi geçirdi. Kaptanının Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talebi üzerine tanker, en yakın liman olan Mürefte Balıkçı Barınağı'na yönlendirildi. Gemiden alınan Selim G., Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Selim G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.