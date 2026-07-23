Tansiyon Hastaları İçin Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
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Tansiyon Hastaları İçin Sıcak Hava Uyarısı

Tansiyon Hastaları İçin Sıcak Hava Uyarısı
23.07.2026 12:15
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Dr. Selim Özgül, sıcak havalarda tansiyon hastalarının uyması gereken önlemleri açıkladı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Özgül, sıcak havalarda vücudun kendini serinletebilmesi için damarların genişlediğini belirterek, "Bu durum bazı kişilerde tansiyonun normalden daha fazla düşmesine neden olabilir. Terleme ile birlikte sıvı ve mineral kaybı yaşanması da tansiyon dengesini olumsuz etkileyebilir" dedi.

Tansiyon hastaları, yaz aylarında aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen risk gruplarının ilk sıralarında yer alıyor. Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Özgül, sıcaklıkların iyiden iyiye arttığı dönemlerde alınacak basit önlemlerin ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceğini söyleyerek uyarı ve önerilerde bulundu.

En fazla kronik hastalığı olanlar etkileniyor

Dr. Selim Özgül, sıcak havalarda vücudun kendini serinletebilmesi için damarların genişlediğini belirterek, "Bu durum bazı kişilerde tansiyonun normalden daha fazla düşmesine neden olabilir. Terleme ile birlikte sıvı ve mineral kaybı yaşanması da tansiyon dengesini olumsuz etkileyebilir. Özellikle ileri yaşta olanlar, kalp ve böbrek hastalığı bulunanlar ile tansiyon ilacı kullanan kişiler bu değişimlerden daha fazla etkilenirler. Tansiyonun aşırı düşmesi; baş dönmesi, halsizlik, bayılma hissi ve denge kaybı gibi şikayetlere yol açabilir. Bazı hastalarda ise sıcak havanın oluşturduğu stres ve sıvı kaybı nedeniyle tansiyon değerlerinde yükselmeler de görülebilir. Yaz aylarında tansiyon değerlerinin değiştiğini gören bazı hastalar ilaçlarını azaltma ya da tamamen bırakma yoluna gidebiliyor. Ancak bu oldukça riskli bir davranıştır. Tansiyon ilaçlarının dozu yalnızca doktor tarafından değerlendirilerek gerekir ise değiştirilmelidir. Hastaların düzenli olarak tansiyonlarını ölçmeleri, değerlerini not etmeleri ve olağan dışı değişikliklerde doktorlarına başvurmaları önem taşır. Kendi kendine ilaç bırakmak ya da doz değiştirmek, kontrolsüz tansiyon yükselmesine ve çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" diye konuştu.

Su tüketimi ve güneşten korunmaya dikkat edilmeli

Sıcak havalarda yeterli miktarda su tüketmenin tansiyon hastaları için büyük önem taşıdığını belirten Dr. Özgül, "Susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su içmek, vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olur. Çok sıcak saatlerde dışarı çıkmamak, gölgede kalmaya özen göstermek, ince ve açık renkli kıyafetler tercih etmek, aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmak da alınabilecek basit ama etkili önlemler arasında yer alır. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerin sabah erken ya da akşam serinliğinde yapılması önerilir. Yaz aylarında beslenme düzenindeki değişiklikler de tansiyon kontrolünü etkileyebilir. Aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdalar tansiyonun yükselmesine neden olurken, uzun süre aç kalmak tansiyon düşüklüğünü tetikleyebilir. Sıcak havalarda ağır yemekler yerine hafif ve dengeli öğünler tercih edilmeli, günlük sıvı ihtiyacı ise ağırlıklı olarak su ile karşılanmalıdır. Şiddetli baş dönmesi, bayılma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bilinç bulanıklığı veya çok düşük ya da çok yüksek tansiyon değerleri gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yaz sıcaklarının etkilerini hafife almamak, düzenli doktor kontrollerini aksatmamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmenin tansiyon hastalarının bu dönemi daha güvenli geçirmesine yardımcı olur" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Tansiyon, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tansiyon Hastaları İçin Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika

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