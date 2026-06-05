Tarım İşçilerine Sağlık Desteği

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde mevsimlik tarım işçilerine sağlık desteği verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Birimi, Bolayır bölgesindeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde değerlendirdi ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
İşçilerin sağlıkla ilgili ihtiyaç ve eksiklikleri yerinde incelendi.
Ekipler, gerekli sağlık desteğini sağlayıp işçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptı.
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