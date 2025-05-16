Tarım Makinesi Kazası: Mahmut Alphan İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Tarım Makinesi Kazası: Mahmut Alphan İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Batman's Kozluk ilçesinde çapa makinesine ayağını kaptıran Mahmut Alphan, 20 günde iki operasyon geçirdi.

16.05.2025 13:09
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BATMAN'ın Kozluk ilçesinde tarlasında ayağını çapa makinasına kaptıran ve sol kaval kemiği kırılan Mahmut Alphan (58), 20 günde geçirdiği 2 operasyonla sağlığına kavuştu.

Olay, 24 Nisan'da Kozluk ilçesinde meydana geldi. Halk arasında 'Pat pat' olarak da bilinen çapa makinesiyle tarlasını süren Mahmut Alphan, ayağını makinaya kaptırdı. Yakınları, durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alphan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahalenin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine yönlendirilen Alphan'ın yapılan tetkiklerinde sol kaval kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Alphan, 20 günde geçirdiği 2 operasyonla sağlığına kavuştu. Emeği geçen doktorlara teşekkür eden Alphan, "Sağlık durumumda düzelmeyi sağlayan hastane yetkililerine gösterdikleri ilgi, yaptıkları hızlı müdahale ve başarılı tedavi sürecimden ötürü tüm sağlık personellerine teşekkür ederim" dedi.

'TARIM MAKİNALARIYLA ÇALIŞAN İNSANLARIMIZIN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR'

Çapa makinası gibi tarım makinalarıyla çalışanların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Barış Yılmaz Atılgan, "Hastamız 24 Nisan tarihinde bir tarım yaralanmasıyla acil servisimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde sol kaval kemiğinde yaklaşık 15 santimetre açık yarası olan, aynı zamanda kaval kemiğini kıran bir yaralanma tespit ettik. Uygun tetkikleri yaptık. Tarım yaralanmaları aynı zamanda kirli yaralanma olduğu için iki aşamalı ameliyat planladık hastamıza. Hastamız hastaneye geldiği gün geçici kırık tespiti için eksternal fiksatör ismini verdiğimiz geçici tespit uyguladık. Aynı zamanda açık yaralanmasına yönelik temizleme ve yarayı kapatma işlemi uygulandı. Ardından hastamız servis koşullarında antibiyotik, yara bakımı ve ağrı kesici tedavisiyle takip edildi. Tarım yaralanması esnasında gelişmiş olan yaranın iyileştiği görüldüğü an, yaralanmanın 10'uncu gününde hastamıza kalıcı tespit uygulandı ameliyathanede. Geçici tespit çıkarıldı yerine bizim ilik çivisi dediğimiz İntramedüller tespit yöntemiyle kalıcı tedavi uygulandı. Yara bakımı devam etmektedir. Yarası gayet iyi. Aynı zamanda bacağına basarak hastamızı destekle, değnekle yürütebiliyoruz. Tarlada çalışırken özellikle tarım makinalarıyla çalışan hastalarımızın, insanlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu yaralanmalar kapalı yaralanmalar gibi olmuyor. Sinir, damar ve cilt yaralanmalarıyla eşlik ettiği için hastalarımızın kalıcı hasar görme ihtimali normal yaralanmalara göre daha fazla risk teşkil etmektedir. Bu kaval kemiğinin iyileşme süresi yaklaşık 6 ile 9 ay arasında değişiyor. Hastamızı taburcu ettikten sonra da belirli periyotlarla takip edeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Tarım Makinesi Kazası: Mahmut Alphan İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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