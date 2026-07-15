Tunçbilek\'te daha sağlıklı hayvancılık için ilaçlama yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde, üreticilerin sağlıklı şekilde hayvancılık yapabilmesi amacıyla kapsamlı bir dezenfeksiyon ve ilaçlama seferberliği başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, Gürağaç Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kardeşler Besi İşletmesi'nde zararlı ve haşerelere karşı dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Özellikle yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşerelerin halk sağlığı ile büyük ve küçükbaş hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek hedefleniyor.

Yetkililer, belde genelindeki tüm mahallelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek verileceğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, küçük ve büyükbaş hayvan işletmesi sahiplerinin belediyeye müracaat ederek ücretsiz ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetinden kolayca faydalanabileceği belirtildi. - KÜTAHYA