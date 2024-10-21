KURUM İdari Kurul (KİK) toplantısı için Sağlık-Sen tarafından Sağlık Bakanlığı'na iletilen 'Afet bölgesinden diğer illere tayin olan personele geri dönüş hakkı verilmesi' talebi karşılık buldu. Sağlık-Bakanlığı, konuyla ilgili düzenleme yapacağını duyurdu.
Sağlık-Sen'in, Sağlık Bakanlığı'na Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı için ilettiği taleplerden biri daha karşılık buldu. Sağlık-Sen, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesinden diğer illere tayin olan personele geri dönüş hakkı verilmesini istedi. Sağlık-Sen'in talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir yazı hazırlayarak, konuyla ilgili düzenleme yapılacağını duyurdu. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan konuya ilişkin, "Çağrımıza kulak vererek gerekli düzenlemeyi yapan Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu nezdinde bakanlık yetkililerine depremzede sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ederiz" dedi.
Son Dakika › Sağlık › Tayin Olan Sağlık Çalışanlarına Geri Dönüş Hakkı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?