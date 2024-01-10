TİM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi\'nden Ankara\'daki gazetecilere ilk yardım eğitimi

Günümüzde ani kazalar ve acil durumlar kaçınılamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumlarla başa çıkabilmek, hayat kurtarabilmek adına her bireyin ilk yardım bilgisi sahibi olması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, birçok kurum ve kuruluşlara İlk ve Acil Yardım Eğitimi vererek kendinden sıkça söz ettiren TİM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi,(TİM OSGB) verdiği eğitimlere bir yenisini daha ekledi. TİM OSGB 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe özel Ankara'da ki gazetecilerle kahvaltı etkinliğinde bir araya gelerek, İlk ve Acil Yardım eğitimi verdi.

"İLK YARDIÖ İLKOKUL DÜZEYİNE KADAR ANA DERS YA DA YAN DAL DERS OLARAK VERİLMELİ"

TİM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Merve Özer, gazetecilerin sürekli sahada ve zor şartlarda çalıştıklarına vurgu yaparak, bu nedenle ilk yardım bilgisine sahip olmalarının hayati önem taşıdığını ifade etti.İlk ve Acil Yardımın hayati önem taşıdığına vurgu yapan Özer, İlk yardım eğitimlerinin ilk okul düzeyine kadar indirilerek okullarda ana ders olarak verilmesi gerektiğine değindi. Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Siz bizim sahada gözümüz, kulağımızsınız. Doğru haberi, gerçek kaynağını hep sizlerden alıyoruz. Bu konuda ne kadar emek verdiğinizi, hangi şartlarda çalıştığınızın da farkındayız. O yüzden de bu sosyal sorumluluk projesinde ilk yardım eğitimini öğretmek için burada öncelikle sizlerin bu görevini üstlenmesini istedik. Her yerdesiniz herhangi bir kaza anında siz varsınız. Herhangi bir yolda siz varsınız. Akşam, gece, gündüz her daim sahadasınız. Mesleğiniz kıymetli… Toplumun yapı taşlarından birisini oluşturuyor. İlk yardımı öğrenip bir kişinin hayatını kurtarabilirseniz, biz de bir sosyal sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. Öğrendiğiniz basit bir hareket hayat kurtarmaya yardımcı oluyor. İlk yardım; ilkokul düzeyine kadar ana ders ya da yan dal ders olarak verilmeli. Bunu da sizin aracılığınızla söylemek istiyorum. Kapımız sonsuza kadar size açık. Bize eğitim verin deyin, yeter ki bizden destek isteyin. Biz hep sizin yanınızdayız" dedi.

İLK VE ACİL YARDIM EĞİTİMİ BİLMEYEN GAZETECİ KALMADI

İlk yardım eğitmeni Ayşe Aydın, gazetecilere acil durumda ilk yardıma ihtiyacı olan bireye nasıl yardım edileceği konusunda yapılması gerekenleri birer birer önce sözlü bir şekilde daha sonrada uygulamalı şekilde anlattı. Gazeteciler, kaza anında neler yapılması gerektiğini sözlü olarak dinledikten sonra her bir gazeteci cansız mankenler üzerinde uygulamalı bir şekilde eğitim aldılar. İlk yardım eğitmeni Aydın, sadece kaza alanındaki yaralıya nasıl müdahale edileceğini değil,ilk yardıma ihtiyacı olan bir bebeğe ve bir yetişkine de nasıl müdahale edileceğini hem anlattı, hem de uygulamalı bir şekilde gösterdi. Ayrıca gazeteciler, kendi başlarına gelebilecek herhangi bir tıkanıklık durumunda kendi hayatlarını da nasıl kurtarabileceklerini uygulamalı bir şekilde öğrendiler.