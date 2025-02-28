Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı - Son Dakika
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Sağlık

Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Güney Afrika'da 1988 yılında yaşanan inanılmaz olay, apandisinin patladığını düşünen bir kadının dakikalar sonra doğum yapması üzerine yeniden gündem oldu.

28.02.2025 15:07
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Tıbbi bir anomali olarak vajinal açıklığı olmayan bir genç kız, bir dizi garip olay sonucunda oral ilişkiden hamile kaldı.

Güney Afrika'da yaşayan 15 yaşındaki kız, tuhaf bir şekilde doğum sancılarına benzeyen şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yatırıldı. Rutin testler sonucunda, kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

British Journal of Obstetrics & Gynaecology dergisinde yazan doktorlar, daha sonra genç kızın vajinal açıklığının olmadığını, yalnızca 4.000 ila 10.000 yenidoğan kız çocuğunu etkileyen nadir bir kusuru olduğunu keşfetti. Teorik olarak, bu durum In Vitro Fertilizasyon (IVF) gibi teknolojiler olmadan genç kızın hamile kalmasını imkânsız hale getirmeliydi.

VAJİNAL DOĞUM YAPMASI İMKANSIZ

Vajinal atrezi olarak adlandırılan bu durum, aynı zamanda vajinal doğum yapmasını da imkânsız kılıyordu. Bu, doktorların sağlıklı bir bebeği dünyaya getirmek için sezaryen ameliyatı yapmak zorunda kalacakları anlamına geliyordu.

DOKTOLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

1988 yılına dayanan bu vaka, son zamanlarda yeniden gündeme geldi. Buna vesile olan olay ise, apandisinin patladığını düşünen ve 40 dakika sonra doğum yaptığını öğrenen İskoç bir kadının vaka raporuydu. Yazıldığı dönemde, Lesotho'daki kızı tedavi eden doktorlar, genç kızın nasıl hamile kaldığı konusunda şaşkınlık yaşadılar. Kız, doğumdan önceki aylarda vücudunun şeklinin değiştiğini fark ettiğini iddia etti. Ancak vajinal açıklığı olmadığı ve penetratif vajinal ilişkiye girmediği için hamile olduğuna inanmıyordu.

"SPERMLER BIÇAK YARALARINDAN ÜREME ORGANINA ULAŞTI"

Doktorlar, kızın oral ilişki yaptıktan kısa bir süre sonra karnına aldığı bıçak yarası nedeniyle hastaneye başvurduğunu öğrendi. Genç kızın, bir hemşireye onu şu anki partneriyle yakalayan eski erkek arkadaşının şiddetli bir saldırıda bulunduğunu itiraf ettiği öne sürüldü. Uzmanlar, yuttuğu spermlerin bir şekilde bıçak yaraları üzerinden üreme organlarına ulaştığına ve beklenmeyen hamileliğe yol açtığına karar verdi.

UZMAN EKİPTEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Bu hamileliği daha da şaşırtıcı kılan şey, mide asidinin genellikle spermleri hızla öldürecek kadar güçlü olması ve böylece bir yumurtayı dölleyemez hale getirmesiydi. Tıbbi ekibin açıklaması, kızın saldırı sırasında yetersiz beslenmiş olması nedeniyle spermlerin hayatta kaldığı yönünde... Bunun midesindeki asidi azalttığını ve spermlerin rahmine ulaşarak yumurtanın döllemesine izin verdiğine inanıyorlar.

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Son Dakika Sağlık Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kayserili:
    haberi hemen kaldırın bizim kızlar görmesin :) 34 10 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    böyle haberin..... 25 4 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    Namık Kemal dir o 10 3 Yanıtla
  • ahmet natik Alemdar:
    Türkiyede okadar haber dururken taşa afrikadan hikayeden bir haber yapıyorsunuz ,inanmadım ,palavra ,insanlar okadar oral yapıyor onlar neden kalmıyor. 1 0 Yanıtla
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